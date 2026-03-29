MESEC DANA OD POČETKA RATA NA BLISKOM ISTOKU! Amerikanci spremaju INVAZIJU na Iran, stiglo 50.000 vojnika, operacije će trajati NEDELJAMA?! (FOTO+VIDEO)

30. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Pentagon se priprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu, izvestio je Vašington post, pozivajući se na američke zvaničnike.

Vojni planovi SAD mogli bi u narednom periodu da uključuju ​​napade specijalnih operacija i konvencionalnih pešadijskih trupa, izvestio je američki list Vašington post. Da li će američki predsednik Donald Tramp odobriti bilo koji od tih planova ostaje neizvesno.

Trampova administracija rasporedila je američke marince na Bliski istok dok rat u Iranu traje već pet nedelja, a takođe je planirala da pošalje hiljade vojnika iz 82. vazdušno-desantnog puka američke vojske u regiju.

Jemenski Huti su se uključili u rat na strani Irana, što može promeniti kompletnu situaciju na Bliskom istoku. Već su lansirali rakete prema Izraelu. Iran je spreman da se brani ukoliko dođe do američke invazije.

Izraelska vojska nastavlja sa bombardovanjem Libana i Irana, dok Teheran uzvraća udarima na gradove u Izraelu i na američke vojne baze u Zalivskim zemljama i Iraku. Juče je pogođena saudijska vojna baza "Princ Sultan" koja je domaćin američkim vazduhoplovnim snagama. Tom prilikom je ranjeno najmanje 20 američkih vojnika.

AE: U toku presretanje iranskih raketa i bespilotnih letelica

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku dejstvo protivvazdušne odbrane u presretanju raketa i bespilotnih letelica.

"Sistem protivvazdušne odbrane UAE je aktivan zbog pretnji od raketa i bespilotnih letelica", navodi se u saopštenju ministarstva koje je objavljeno na platformi X.

U saopštenju se navodi da su zvuci koji se čuju širom zemlje rezultat tekućih operacija presretanja projektila i bespilotnih letelica. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael počele vazdušne na Iran, ta zemlja već petu nedelju lansira rakete i dronove na UAE i druge zemlje u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je to zbog američkog prisustva u njima.

Iračka PVO oborila dron u blizini rezidencije lidera Kurdistanske demokratske partije

Iračka protivvazdušna odbrana oborila je dron u blizini rezidencije lidera vladajuće kurdistanske stranke u Iraku - Kurdistanske demokratske partije (KDP) Masuda Barzanija, u Erbilu, saopštili su bezbednosni izvori za Rojters. Prethodno su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu rekli Rojtersu da je u subotu rano ujutru izveden napad dronom i na kuću predsednika iračkog Kurdistana Nečirvana Barzanija, izjavili su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu.

Iračka protivvazdušna odbrana je oborila dron u blizini baze boraca Pešmerga u Duhoku, potvrdili su irački zvaničnici za Rojters. Napadi su izvedeni dok se intenziviraju udari na militantne grupe povezane sa Iranom i na kurdske snage u jeku američko-izraelskog rata protiv Irana koji se preliva i u Irak.

Premijer Iraka Mohamed Šia el-Sudani osudio je pokušaj napada na kuću Nečirvana Barzanija, a potom je i razgovarao sa njim telefonom, saopšteno je iz kabineta premijera. Sudani je naredio da se formira zajednički bezbednosno-tehnički tim za istragu incidenata i identifikaciju odgovornih, dodaje se u saopštenju.

Izrael završio još jedan talas udara na Iran

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su završile još jedan talas udara na Teheran, ciljajući privremene komandne centre i postrojenja za proizvodnju oružja.

Prema navodima IDF-a, iranski režim je, nakon ranijih napada na postojeće lokacije, premestio pojedine komandne centre u mobilne jedinice. Kako se navodi, više takvih jedinica je sada onesposobljeno.

Takođe se ističe da su pogođeni i komandanti koji su delovali u okviru tih štabova.

Pentagon se sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu

Pentagon se priprema za višenedeljne kopnene operacijr u Iranu, izvestio je Vašington post, pozivajući se na američke zvaničnike.

Planovi bi mogli da uključuju ​​napade specijalnih operacija i konvencionalnih pešadijskih trupa, izvestio je list.

SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok

Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao deo masovnog gomilanja snaga tokom rata s Iranom. Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.

Operation Epic Fury: March 28th Update pic.twitter.com/WG1adY5YaR — U.S. Central Command (@CENTCOM) 28. март 2026.

🇺🇸 The 31st Marine Expeditionary Unit, plus 2,500 sailors, arrived aboard the USS Tripoli at the Arabian Sea.pic.twitter.com/RVQGERHFRY https://t.co/E3FkApswqV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 28. март 2026.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) 28. март 2026.

Autor: A.A.