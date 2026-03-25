'TRAMP NE BLEFIRA! SPREMAN JE DA OTVORI VRATA PAKLA' Brutalna poruka Iranu iz Bele kuće! Teheran gađao više ciljeva u Izraelu (FOTO+VIDEO)

Danas je 26. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, Amerika uporedo sa mirovnim naporima raspoređuje nove trupe u region Bliskog istoka.

Obnovljena nadanja u okončanje sukoba ponovo su spustila cenu barela sirove nafte tipa Brent na malo ispod 100 dolara.

Iran napao Tel Aviv, zatvoren aerodrom Ben Gurion

#عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: القصف الأخير من إيران تسبب في تعطيل مطار بن غوريون بالكامل pic.twitter.com/S8a7fFjvgd — قناة الجزيرة (@AJArabic) 25. март 2026.

Iranski ministar spoljnih poslova kaže da Iran "ne planira nikakve pregovore"

U intervjuu za iransku državnu televiziju u sredu uveče, ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da nisu vođeni nikakvi pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Do sada nisu vođeni nikakvi pregovori sa neprijateljem, i ne planiramo nikakve pregovore", rekao je on.

Međutim, on je naglasio da je činjenica da su poruke između SAD i Irana "prenete preko prijateljskih zemalja" i da je Iran odgovarao iznošenjem svojih "stanovišta i izdavanjem upozorenja".

"Ni dijalog, ni pregovori, niti išta slično tome". Aragči je takođe rekao da je politika Irana za sada da nastavi sa "odbranom".

Zemlje Bliskog istoka izdaju zajedničko saopštenje osuđujući "očigledne iranske agresije"

Grupa zemalja Bliskog istoka objavila je zajedničko saopštenje o iranskim vojnim akcijama tokom rata sa SAD i Izraelom.

Kuvajt, UAE, Bahrein, Saudijska Arabija, Katar i Jordan izrazili su "najstrožu osudu očiglednih iranskih agresija", koje nazivaju "grubim kršenjem" suvereniteta.

Tokom rata, Iran je izveo napade na američke ciljeve u zemljama širom Bliskog istoka, uključujući i neke od zemalja koje su izdale ovo zajedničko saopštenje.

Saopštenje takođe osuđuje "agresije koje su izvele naoružane frakcije povezane s Iranom iz Republike Irak protiv nekoliko regionalnih država".

Zemlje su pozvale iračku vladu da preduzme neophodne mere kako bi "zaustavila napade" koji dolaze sa njenog teritorija.

Predsednik iranskog parlamenta preti da će napasti "vitalnu infrastrukturu“ regionalne zemlje ako zauzmu njihovo ostrvo

Nalog povezan sa Mohamedom Bagerom Galibafom, predsednikom iranskog parlamenta, objavio je na X da "na osnovu određenih informacija, neprijatelji Irana, uz podršku jedne regionalne zemlje, pripremaju se da zauzmu jedan od iranskih ostrva".

U objavi naloga Galibafa stoji i da "svi neprijateljski pokreti su pod strogim nadzorom naših oružanih snaga. Ukoliko pređu granicu, sva vitalna infrastruktura te regionalne zemlje, bez ograničenja, postaće cilj kontinuiranih napada."

U objavi nije precizirano koja zemlja ili koje ostrvo je u pitanju.

Neki nepotvrđeni izveštaji sugerišu da administracija Trampa razmatra Galibafa kao potencijalnog partnera, a moguće i kao budućeg lidera.

Tramp spreman da "pusti pakao"

Bela kuća je u utorak uputila oštru upozorenje Iranu, rekavši da je predsednik Donald Tramp spreman da "pusti pakao" ako Teheran ne odustane od svojih nuklearnih ambicija i kontinuiranih pretnji Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima.

"Predsednik Tramp ne blefira i spreman je da pusti pakao," rekla je portparolka Bele kuće Karoline Livit na početku sredušnje konferencije za medije. "Iran ne bi trebalo da pogrešno izračuna situaciju ponovo. Njihova poslednja greška koštala ih je vrhovnog vođstva, njihove mornarice, vazduhoplovstva i sistema protivvazdušne odbrane.

Više od 50.000 vojnika SAD je trenutno u regionu Bliskog istoka

Više od 50.000 američkih vojnika stacionirano je u zemljama Bliskog istoka, a pored ljudstva, u tom regionu nalaze se i 200 vojnih aviona, i dva nosača aviona, prenela je danas Al Džazira.

Pozivajući se na podatke Američke centralne odbrane (Centcom), Al Džazira navodi da je oko 1.000 pripadnika elitne 82. vazdušno-desantne jedinice takođe stacionirano u regionu, kao i da se očekuje da dve jedinice američkih Pomorskih snaga, od oko 5.000 marinaca i mornara takođe budu raspoređene.

Više američkih medija prenelo je juče da će Pentagon najverovatnije poslati više hiljada vojnika elitne 82. vazdušno-desantne divizije vojske SAD na Bliski istok, ali nije precizirano gde će oni biti tačno stacionirani.

Foks njuz je preneo da postoje nagađanja o tome da li će SAD upotrebiti tu jedinicu za preuzimanje kontrole nad iranskim ostrvom Harg, ili za druge misije na iranskom kopnu.

Prethodno je Njujork tajms preneo da će pripadnici 82. jedinice biti deo nove brigade od oko 3.000 vojnika sa sposobnošću da se rasporedi "bilo gde u svetu u roku od 18 časova".

Bela kuća u vezi plana od 15 tačaka za mir: "Ako ste čuli od predsednika SAD onda je tačno"

Portparol Bele kuće suočena je sa dodatnim pitanjima o navodnom planu od 15 tačaka koji je SAD ponudila Iranu kako bi okončala rat.

Zatraženo je da pojasni da li su informacije tačne u vezi sa nuklearnim ambicijama i Hormuškim moreuzom u okviru tog plana.

"Ako ste to čuli od predsednika Sjedinjenih Američkih Država, očigledno je tačno", kaže ona, objašnjavajući da su ciljevi rata više puta ponavljani sa govornice.

Međutim, Livit ponovo upozorava da se informacije iz anonimnih izvora ne treba uzimati zdravo za gotovo i ne ulazi u detalje o navodnom mirovnom planu.

Zatim je upitana i o kritikama da je Trampov pristup prešao sa zahteva da Iran ne poseduje nuklearno oružje na stroža ograničenja u vezi sa nuklearnim obogaćivanjem uopšte.

Livit odgovara da je predsednik "veoma jasan" u vezi sa onim što želi da vidi od iranskog režima.

Bela kuća procenjuje da će se rat završiti za četiri do šest nedelja

Levit јe pitana da li će se američki rat u Iranu smiriti do trenutka kada Donald Tramp treba da poseti kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu, što јe upravo naјavila da će se održati 14. i 15. maјa.

"Kao što sam rekla, uvek smo procenjivali otprilike četiri do šest nedelja, tako da možete to izračunati", kaže ona o ponovnom zakazivanju sastanka između Trampa i Siјa.

Bela kuća: Odobrenje Kongresa u vezi sa Iranom nije neophodno

Na sednici za novinare u Beloj kući je postavljeno pitanje da li bi Donald Tramp razmotrio da zatraži odobrenje Kongresa za nastavak operacije u Iran.

Levit kaže da takvo formalno odobrenje u ovom trenutku nije neophodno, "jer se trenutno nalazimo u velikim borbenim operacijama".

Predsednik i Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država procenili su da će operacija trajati približno četiri do šest nedelja, a trenutno je tek 25. dan.

Ipak, kako kaže, predsednik je unapred obavestio određene lidere za spoljnu politiku u Kongresu kao "gest kurtoazije", a predstavnici administracije su informisali zakonodavce na Kapitol Hilu. Administracija će uvek poštovati zakon, dodaje Levit.

Inače, ustav SAD zahteva da Kongres formalno objavi rat.

Bela kuća tvrdi da je Donald Tramp uključen u "produktivne razgovore" sa Iranom

Livit kaže da je, nakon Trampove pretnje da će bombardovati iranske energetske izvore, postalo jasno da Iran želi da razgovara.

"Predsednik Tramp je spreman da sasluša“, dodaje Levit, opisujući kako je Tramp tokom poslednja tri dana bio uključen u "produktivne razgovore" sa Iranom.

Ona kaže da je predsednikova namera „uvek mir“, ali upozorava da će, ako Iran ne prihvati trenutnu realnost, Tramp uzvratiti "jače nego što su ikada bili pogođeni ranije".

"Predsednik Tramp ne blefira i spreman je da oslobodi pakao", nastavlja Livit, dodajući da ih je poslednja "pogrešna procena" Irana koštala njihovog rukovodstva, mornarice i sistema protivvazdušne odbrane.

Netanjahu kaže da Izrael "proširuje" bezbednosnu zonu u južnom Libanu

Izrael je najavio da "proširuje" svoju bezbednosnu zonu u južnom Libanu kako bi uklonio pretnju od protivtenkovskih raketa.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je na mreži X da će proširenje stvoriti "veću tampon zonu" i pomoći u sprečavanju kopnene invazije na Izrael od strane Hezbolaha, koji ima podršku Irana.

U poslednjim danima, izraelske trupe su digle u vazduh više mostova na reci Litani, oko 30 km od granice između Libana i Izraela, za koje je ministar odbrane Izraela, Izrael Kac, rekao da ih Hezbolah koristi za prolaz terorista i oružja.

Kac je u utorak izjavio da se desetine hiljada raseljenih stanovnika južnog Libana "neće vratiti južno od reke Litani dok bezbednost za stanovnike severa" Izraela ne bude zagarantovana.

Hezbolah odbija pregovore sa Izraelom

Hezbolah je danas odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora „pod vatrom“ sa Izraelom, koji nastavlja da napada uporišta proiranske grupe u Libanu. Prema novim podacima koje je danas objavilo Ministarstvo zdravlja, 1.094 ljudi je poginulo u izraelskim napadima od 2. marta, uključujući 121 dete, dok je više od 3.000 ranjeno, a više od milion raseljeno.

U saopštenju koje je prenela televizija Hezbolah, vođa grupe, Naim Kasem, tvrdio je da su svi pregovori „pod vatrom“ sa Izraelom zapravo „kapitulacija“, dok su libanske vlasti pozvale na razgovore sa neprijateljskom zemljom. Zatražio je od libanskih vlasti da povuku odluku o, kako kaže, „kriminalizaciji“ vojnih aktivnosti njegove formacije, koju je Bejrut odlučio da zabrani početkom marta.

Uskoro sastanak o Ormuskom moreuzu

Načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon održaće "uskoro" tehnički video sastanak sa načelnicima vojski zemalja koje žele da doprinesu obnavljanju pomorske plovidbe u Ormuskom moreuzu, izjavio je danas neimenovani francuski vojni zvaničnik.

"Sastanak ne bi bio povezan sa pristupom Sjedinjenih Američkih Država ovom pitanju već bi ostao u okviru odbrambenih pozicija", rekao je neimenovani francuski vojni zvaničnik, prenosi Rojters.

Francuska je više puta ponovila da neće učestvovati u vojno-pomorskim operacijama sve dok se ne smire neprijateljstva u regionu.

Iran menja priču: Prisilili smo američki nosač da promeni smer

Iranska mornarica objavila je da je ispalila krstareće projektile prema američkom nosaču aviona USS Abraham Linkoln te ga prisilila na promenu kursa, prenosi službena državna novinska agencija IRNA, iako je ranije bilo objavljeno da su pogodili američki nosač.

Ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene, a Sjedinjene Američke Države nisu se oglasile, iako su ranije odbacivale slične navode.

Prema izveštaju, cilj ove akcije bio je da se demonstrira nadmoć iranske mornarice kao odgovor na pretnje "neprijateljskih flota", prenosi Index.

700 članova Hezbolaha ubijeno u Libanu, saopštila je Izraelska odbrambena vojska

Najmanje 700 operativaca Hezbolaha je sada ubijeno u Libanu u sukobu, saopštile su Izraelske odbrambene snage.

Ovaj broj uključuje „stotine“ članova elitne Radvan snage terorističke grupe, saopštila je Izraelska odbrambena vojska u komentarima koje je preneo list „Tajms of Izrael“.

Ukupan broj ljudi ubijenih u Libanu od početka izraelskih udara 2. marta je najmanje 1.072, saopštilo je ministarstvo zdravlja zemlje u svom najnovijem izveštaju.

UN u petak o bombardovanju škole u Minabu

Savet UN za ljudska prava trebalo bi da održi hitan sastanak u petak o bezbednosti dece u sukobu na Bliskom istoku, posle smrtonosnog bombardovanja škole u ​​Iranu na početku rata, saopštilo je danas to telo sa sedištem u Ženevi.

Sastanak će se fokusirati se na "zaštitu dece i obrazovnih institucija u međunarodnim oružanim sukobima", nakon bombardovanja za koje Teheran tvrdi da je ciljalo školu u Minabu, na jugu zemlje, 28. februara, u kojem je, prema iranskoj vladi, poginulo više od 150 ljudi, uglavnom dece.

Sastanak su zatražili Iran, Kina i Kuba.

Irak se zavetuje da "neće ćutati" nakon što su u vazdušnom napadu ubijeni irački vojnici

Irak je saopštio da njegove oružane snage „neće ćutati“ nakon što je juče u vazdušnom napadu ubijeno sedam vojnika na lokaciji za koju se tvrdi da pripada koaliciji proiranskih milicija koje su deo iračke vojske.

Uprkos pokušajima Iraka da ostane van rata u Iranu, kaže kancelarija iračkog premijera na X, „osuđeni napadi usmereni na naše vojne jedinice su se nastavili, a poslednji se dogodio jutros u izdajničkoj agresiji na vojnu kliniku Al-Habaniah povezanu sa Ministarstvom odbrane“.

Prema Al Džaziri, napad je bio usmeren na položaje Narodnih mobilizacionih snaga (PMF), koje su deo iračkih redovnih oružanih snaga, ali uključuju brigade koje pripadaju grupama koje podržava Iran. PMF krivi SAD za napad, u kojem je poginuo jedan od njihovih komandanata i 14 drugih boraca PMF-a.

„Potvrđujemo da vlada i oružane snage imaju pravo da odgovore svim raspoloživim sredstvima u skladu sa onim što predviđa Povelja Ujedinjenih nacija“, kaže Irak, „i da neće ostati nemi pred svetošću krvi naših herojskih mučenika“, dodajući da napad „šteti odnosima koji povezuju narode Iraka i Sjedinjenih Američkih Država“.

Rojters: Iran odbacio američki predlog od 15 tačaka!

Teheran je odbacio američki predlog od 15 tačaka za okončanje napada na Iran, javlja Rojters, pozivajući se na izvore bliske iranskim vlastima, nakon sličnih izveštaja koje je prenela iranska državna televizija.

Visoki iranski zvaničnik rekao je agenciji da početni odgovor na američki predlog nije bio „pozitivan“.

Međutim, naglasio je da iranske vlasti još uvek razmatraju sadržaj predloga.

Dodao je da je Teheranov odgovor prosleđen Pakistanu, koji bi trebalo da ga prosledi Vašingtonu.

Iran odgovara na plan SAD

Iran je razmotrio predlog američkog predsednika Donalda Trampa i, prema rečima zvaničnika koga je citirala iranska državna televizija, smatrao ga je „preteranim“.

Isti zvaničnik je rekao da će Iran okončati rat samo u vreme koje sam odredi i samo ako se ispune njegovi uslovi.

- Iran neće dozvoliti američkom predsedniku Trampu da diktira vreme završetka rata - naglasio je.

Prvi uslov za okončanje rata je prestanak napada na Iran, rekao je zvaničnik.

Drugi je „uspostavljanje konkretnih garancija koje sprečavaju ponavljanje rata“.

Iran takođe zahteva „garantovano plaćanje“ za štetu pretrpljenu u ratu.

Dodao je da je Teheran preko posrednika rekao Sjedinjenim Državama da će nastaviti da brani svoje interese.

Sančez: Netanjahu želi da nanese isti nivo razaranja Libanu kao što je to učinio Pojasu Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nastoji da nanese isti nivo štete i razaranja Libanu kakav su izraelske snage već nanele Pojasu Gaze, izjavio je španski premijer Pedro Sančez.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu “seeks to inflict the same level of damage and destruction” on Lebanon as Israeli forces have wrought on the Gaza Strip, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez says.#Spain pic.twitter.com/77Ota0gWc6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25. март 2026.

Sančez je oštro kritikovao izraelsku vojnu strategiju, upozoravajući na humanitarne posledice širenja sukoba na sever.

Trenutak ispaljivanja raketa ka "USS Abraham Linkoln", koji je navodno pogođen

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) 25. март 2026.

Iranska novinska agencija IRNA objavila je trenutak kada su ispaljeni projektili ka nosaču aviona USS Abraham Linkoln koji je navodno pogođen.

Služba za odnose sa javnošću Vojske Irana saopštila je da su njihove krstareće rakete uspešno pogodile američki nosač aviona USS Abraham Linkoln.

Prema navodima iz Teherana, rakete su lansirane sa obale prema moru i pogodile su cilj.

Ministarstvo odbrane Iraka: U napadima poginulo sedam boraca

Sedam iračkih boraca je ubijeno, a 13 je ranjeno u bazi u zapadnom Iraku, saopštilo je iračko Ministarstvo odbrane.

مشاهد قريبة للطائرة الامريكية ( الخنزير البري A10) التي استهدفت الجيش العراقي والحشد الشعبي في الحبانية بمحافظة الأنبار. pic.twitter.com/fzcyO673Fq — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) 25. март 2026.

Vojna zdravstvena klinika baze bila je među metama vazdušnog napada u provinciji Anbar u sredu, navodi se u saopštenju ministarstva. Spasilačke operacije su i dalje u toku, dodaje se.

U bazi se nalaze iračka policija, vojnici redovne vojske i iračka paravojna grupa, šiitske Hašed al-Šabi (Narodne mobilizacione snage, PMF), rekao je bezbednosni zvaničnik novinskoj agenciji AFP.

Volstrit džurnal objavio zahteve koje je Iran uputio Americi

Prema pisanju Volstrit džurnala, Teheran od SAD zahteva zatvaranje svih američkih vojnih baza u Persijskom zalivu i isplatu ratne odštete za napade na Iran.

Iran takođe zahteva da mu se dozvoli naplaćivanje prolaza brodovima kroz Ormuski moreuz, garancije da se rat neće obnoviti, prekid izraelskih napada na Hezbolah u Libanu, ukidanje svih sankcija i pravo da održi svoj program balističkih raketa bez ikakvih pregovora o njegovom ograničavanju.

Jedan američki zvaničnik je opisao zahteve kao "smešne i potpuno nerealne", izveštava Njujork post.

Britanska policija uhapsila dvojicu osumnjičenih za paljenje vozila hitne pomoći u Londonu

Britanska policija saopštila je da je uhapsila dvojicu muškaraca zbog sumnje da su ove nedelje izvršili antisemitski napad podmetanjem požara u kojem su zapaljena četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu jevrejske zajednice u severnom Londonu.

U saopštenju, Metropolitanska policija navodi da su dvojica muškaraca, starosti 47 i 45 godina, uhapšeni na odvojenim adresama u severozapadnom i centralnom Londonu, bez otkrivanja identiteta osumnjičenih.

- Uhapšeni su zbog sumnje da su podmetnuli požar sa namerom da ugroze život i obojica su odvedeni u policijsku stanicu u Londonu gde se trenutno nalaze u policijskom pritvoru - navodi se u saopštenju. „Policija vrši pretrese na dve adrese.“

Policija kaže da još uvek traga za drugim osumnjičenima, napominjući da su na snimcima sa nadzornih kamera viđene tri osobe kako pale ambulantna vozila koja su pripadala Hacoli, jevrejskoj neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reaguje na medicinske hitne slučajeve.

- U potpunosti svesni smo da će lokalna zajednica i dalje biti zabrinuta i naša istraga je i dalje aktivna i nastavićemo da radimo na identifikaciji i hapšenju svih koji su možda bili umešani - rekla je komandantka Helen Flanagan, šefica Protivterorističke policije Londona, koja vodi istragu.

Nisu održani nikakvi pregovori sa Amerikom, kaže iranski ambasador u Pakistanu

Iranski ambasador u Pakistanu ponovio je da njegova zemlja nije ni direktno ni indirektno pregovarala sa SAD, javili su državni mediji.

Reza Amiri Mogadam je, međutim, dodao da „prijateljske zemlje žele da postave temelje za dijalog između Teherana i Vašingtona, za koji se nadamo da će biti plodonosan u okončanju ovog nametnutog rata“.

Pakistanski zvaničnici su ranije izjavili za Asošijejted pres da je Iran dobio američki predlog od 15 tačaka za okončanje američko-izraelskog napada.

Nestanak interneta u Iranu prešao 600 sati

Grupa za praćenje interneta NetBlocks izveštava da je 26. dan zabrane pristupa internetu u Iranu, koju je nametnula vlada, prešao granicu od 600 sati.

NetBloks kaže da mera ostavlja ljude u Iranu odsečenim od međunarodnih mreža, „kršeći njihovo pravo na pristup informacijama u vreme rata“.

Rakete i dronovi udaraju širom regiona uprkos Trampoj tvrdnji o pobedi nad Iranom

Uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da su SAD pobedile u ratu s Iranom, sukobljene strane su nastavile sa napadima tokom protekle noći i jutros.

- Izraelske odbrambene snage objavile su na Telegram da su pokrenule napade usmerene na infrastrukturu širom Teherana. Iranska novinska agencija SNN saopštila je da je u vazdušnim udarima pogođeno stambeno naselje.

🎯STRUCK: Iran’s central explosives production facility in Isfahan, used by the regime to develop materials for weapons.



The site had been previously targeted, and recent efforts to restore its capabilities were identified.



In parallel, dozens of additional targets were struck,… pic.twitter.com/txvFgng2wH — Israel Defense Forces (@IDF) 24. март 2026.

- Iranska Revolucionarna garda je saopštila da je pokrenula napade na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kirjat Šmonu, kao i na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Portparol iranske vojske: Trampe, otpušten si!

Američki predsednik Donald Tramp je sinoć u Beloj kući, prilikom polaganja zakletve novog ministra unutrašnje bezbednosti, ponovio tvrdnje da Iran više nema mornaricu, vođe niti radarske sisteme za prevenciju vazdušnih udara i nazvao vojnu operaciju SAD "ogromnim uspehom".

- Razgovaramo sa pravim ljudima i oni očajnički žele da postignu dogovor - kazao je Tramp o mirovnim pregovorima sa Teheranom za koje je naveo da se vode "upravo sada" i da u njima pored ranijih američkih pregovarača - njegovog izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera sada učestvuju i potpredsednik Džej Di Vens i šef Stejt departmenta Marko Rubio.

Ubrzo je stigao podsmešljiv odgovor iz Teherana na Trampove tvrdnje o napretku u pregovorima.

Brigadni general Ebrahim Zolfagari, portparol Generalštaba iranske vojske, obratio se predsedniku SAD na način na koji se Tramp obraćao učesnicima rijalija "Šegrt" i "VIP šegrt" kada ih je izbacivao iz ovog TV šou programa koji je veoma uspešno vodio neko vreme pre ulaska u politiku.

- Hej Trampe, otpušten si. Poznata ti je ova rečenica. Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem - kazao je Zolfagari.

Iran: Brodovi koji nisu neprijateljski mogu kroz Ormuski moreuz u koordinaciji sa nama

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama je saopštila da "brodovi koji nisu neprijateljski" mogu da procđu kroz Ormuski moreuz pod uslovom da koordinišu to sa "nadležnim iranskim vlastima".

Svetski mediji su i prethodnih dana javljali da su se pojedine i zemlje i pomorske kompanije direktno s Iranom u tajnosti dogovarale oko dozvole za prolazak tim plovnim putem koji je od vitalnog značaja za globalno snabdevanje energentima, a navodno je "cena" dozvole išla i do dva miliona dolara.

Pentagon spreme 3.000 padobranaca za desant na ostrvo Harg?

Američki mediji su sinoć objavili da se očekuje da će Pentagon rasporediti trupe iz 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok.

Ove padobranske jedinice mogle bi da budu iskorišćene za zauzimanje ostrva Harg, strateški ključnog ostrva za Teheran na kojem se nalaze skladišta i objekti za utovar nafte i preko kojeg ide oko 90% izvoza iranske nafte.

Bivši zvaničnici Pentagona i vojni stručnjaci smatraju da bi američke trupe verovatno lako mogle da preuzmu kontrolu nad ovim malim ostrvom.

Autor: Iva Besarabić