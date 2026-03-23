RAT NA BLISKOM ISTOKU, 24. DAN: Tramp tvrdi da je Iran popustio, ali iz Teherana kažu da samo kupuje vreme

Danas je 24. dan od napada SAD i Izraela na Iran.

Iran tvrdi da je gađao ciljeve u Izraelu i tri američke vojne baze

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao ciljeve u Izraelue i tri američke vojne baze.

U saopštenju koje je prenela novinska agencija Tasnim, povezana sa IRGC-om, navodi se da su dronovi ciljali lokacije na "severu, u centru i na jugu" Izraela.

Takođe se navodi da su pogođene tri američke vojne baze: Ali Al Salem u Kuwait, jedna u Al-Harju u Saudi Arabia i Al Dafra u United Arab Emirates.

Do sada ni izraelska vojska, niti Kuvajt, ni Saudijska Arabijaa ili UAE nisu potvrdili navode IRGC-a.

Sirene se oglašavaju u Bahreinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da se u zemlji oglašavaju sirene.

"Građani i stanovnici se pozivaju da ostanu smireni i da se upute ka najbližem bezbednom mestu", navodi se u objavi na mreži X.

Predsednik iranskog parlamenta negira da je bilo pregovora sa SAD

Mohamad Bager Galibaf napisao je na mreži X da "nije bilo nikakvih pregovora sa Sjedinjenim Državama, i da se lažne vesti koriste za manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima i da iranski narod "zahteva potpunu kaznu za agresore".

Njegova objava u ponedeljak usledila je nakon što je Donald Tramp izjavio da je Iran željan postizanja dogovora i da američki izaslanici vode razgovore sa "uglednim" iranskim liderom.

Američkoj vojsci ponestaje meta: Komandant CENTCOM potvrdio da je uništeno 8.000 ciljeva u Iranu

Šef Centralne komandeameričke armije CENTCOM admiral Bred Kuper, izjavio je da je u operaciji Pentagona koja je pokrenuta u Iranu do sada uništeno više od 8.000 ciljeva.

U poslednjem obraćanju jabnosti iz CENTCOM je potvrđeno da je kampanja u Operaciji "Epski bes" oslabila borbene sposobnosti Irana i onesposobila njegove pomorske snage. Dodao je da su udari uspešno gađali iranske raketne položaje i napadne dronove.

Tramp uporno tvrdi da SAD vode razgovore s Iranom: "Smatram da je smenjen režim"

Novinar CNBC-ja Džo Kerner saopštio je danas da je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji mu je navodno potvrdio da su u toku "veoma intenzivni razgovori" između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Na pitanje Kernera sa kim je konkretno razgovarao, Donald Tramp je rekao: "Pa, imaju predstavnike".

"Smatram da je smenjen režim (u Iranu), zato što su ovo novi ljudi sa kojima razgovaram", rekao je Tramp Kerneru.

Tramp je ranije danas saopštio da se "produktivni" razgovori vode u poslednja dva dana, nakon čega je iranska agencija Fars, pozivajući se na neimenovane izvore, prenela da nije bilo ni direktnih ni indirektnih kontakata između Irana i SAD.

Izrael pokrenuo nove napade na Teheran

Izraelske vazduhoplovne snage (IAF) pokrenule su novu seriju napada na Teheran, saopštila je danas izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da vazdušni napadi imaju za metu infrastrukturne objekte iranskog režima, prenosi Times of Israel.

Detalji o ovim napadima, kao i o talasu napada izvedenim tokom noći, očekuju se naknadno.

Napadi su usledili ubrzo nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da je njegova administracija bila uključena u produktivne razgovore sa Iranom o "potpunom i sveobuhvatnom rešenju" neprijateljstava.

Rusija će evakuisati više osoblja iz iranske nuklearne elektrane

Šef ruske državne nuklearne korporacije Rosatom rekao je u ponedeljak da će evakuisati više radnika iz iranske nuklearne elektrane izgrađene uz pomoć Rusije, ali da će neke i dalje zadržati.

Aleksej Lihačev, koji je prošle nedelje izjavio da Rosatom ima 480 radnika u elektrani u Bušeru, najavio je da će deo njih biti povučen kasnije ove nedelje. U televizijskom obraćanju je rekao da Rosatom planira da zadrži samo nekoliko desetina radnika.

Prošle nedelje, Lihačev je izvestio o udaru na prostorije elektrane u blizini aktivnog nuklearnog reaktora, navodeći da nije bilo štete niti povređenih.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je Rusija upozorila SAD da izbegnu napad na elektranu, upozoravajući da bi to moglo izazvati "nepopravljive" posledice.

Izraelski udari pogodili Teheran

Ubrzo nakon najave predsednika Donalda Trampa, izraelska vojska je saopštila da izvodi novi talas udara na ciljeve u iranskoj prestonici Teheranu.

Lavrov i Arakči razgovarali o situaciji u Persijskom zalivu

Ministri spoljnih poslova Rusije i Irana, Sergej Lavrov i Abas Arakči, razgovarali su danas o situaciji u Persijskom zalivu, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Na inicijativu iranske strane, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov održao je telefonski razgovor sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem. Razmatrana je situacija u Persijskom zalivu, koja se dramatično pogoršala kao rezultat agresije SAD i Izraela", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Lavrov je tokom razgovora istakao da su američko-izraelski napadi na iranska nuklearna postrojenja neprihvatljivi i da bi mogli imati katastrofalne posledice.

"Lavrov je naglasio kategoričnu neprihvatljivost američko-izraelskih udara na iransku nuklearnu infrastrukturu, uključujući nuklearnu elektranu Bušer, koji stvaraju neprihvatljive rizike po bezbednost ruskog osoblja i puni su katastrofalnih ekoloških posledica za sve zemlje u regionu", navodi se u saopštenju.

Abas je zahvalio Rusiji na podršci tokom američkih i izraelskih napada.

Fars: Nema pregovora Irana sa SAD

Donald Tramp je u svojoj objavi na društvenim mrežama naveo da je odložio pretnju udarima na iranske elektrane nakon "veoma dobrih i produktivnih" razgovora sa Iranom.

Međutim, iranska novinska agencija Fars sada prenosi, pozivajući se na izvor, da ne postoji direktna ni indirektna komunikacija sa Sjedinjenim Državama.

Fars takođe navodi da se Tramp povukao sa cilja da napadne iranske elektrane nakon što je Iran zapretio da će zauzvrat ciljati elektrane širom Zapadne Azije.

Najveći nosač aviona na svetu USS Džerald R. Ford vratio se u bazu na Kritu

Najveći nosač aviona na svetu USS Džerald R. Ford" koji je učestvovao u ratnim operacijama na Bliskom istoku, vratio se u mornaričku bazu na ostrvu Krit.

Brod je u februaru u luci Souda Bej na grčkom ostrvu dopunio zalihe hrane, goriva i municije, prenosi Tajms of Izrael

Sredinom prošlog meseca, prijavljen je požar u vešernici, pri čemu su povređena dva člana posade.

Starmer: Nema procene da je Velika Britanija meta iranskih raketa

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da ne postoji bilo kakva procena da je Velika Britanija meta iranskih raketa.

Na pitanje da li je Britanija u dometu nakon pokušaja napada na ostrvo Dijego Garsija, dela Britanskih teritorija u Indijskom okeanu, gde je smeštena velika američka vojna baza, britanski premijer je rekao da Britanija stalno sprovodi procene da bi bila bezbedna i da nema bilo kakve procene da je meta napada, prenosi Skaj njuz.

"Ali, naravno, moj posao je da osiguram da britanski interesi i životi Britanaca uvek budu na prvom mestu u mom razmišljanju", dodao je Starmer.

On je naglasio da je potrebna deeskalacija.

"Zato smo prošle nedelje imali saopštenje nekoliko zemalja o tome šta treba učiniti u vezi sa Ormuskim moreuzom, što očigledno zahteva pažljivu koordinaciju i održiv plan", rekao je Starmer.

Tramp otkrio da SAD i Iran pregovaraju: Odlaže udare na energetiku i infrastrukturu na 5 dana

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Socialobaveštavajući svetsku javnost o najnovijem razvoju događaja u vezi sa ratom protiv Irana, koji jepokrenuo zajednički sa Izraelom 28. februara.

"Sa zadovoljstvom izveštavam da su Sjedinjene Američke Države i Iran, tokom poslednja dva dana imali dobre i produktivne razgovore o potpunom i totalnom rešenju naših sukoba na Bliskom istoku", naveo je Tramp i dodao:

"Na osnovu tona i smisla ovih detaljnih i dubinskih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cele nedelje, uputio sam ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane, energetsku infrastrukturu na period od pet dana uz uslov da sastanci budu uspešni".

Peskov: Situacija u Iranu još juče trebalo da pređe u političko-diplomatski režim

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija smatra da je bliskoistočni konflikt "još juče" trebalo da se prebaci na političko-diplomatski kolosek u pravcu rešenja.

"Verujemo da je situacija (oko Irana) još juče trebalo da pređe u režim političko-diplomatskog rešenja", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara kako Kremlj vidi pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će napasti iranska energetska postrojenja.

Peskov je upozorio da bi napad na iranske nuklearne objekte mogao dovesti do nepopravljivih posledica.

"Smatramo da su udari na nuklearne objekte potencijalno izuzetno opasni i mogu da donesu nepoporavljive posledice", rekao je Peskov, komentarišući situaciju oko nuklearne elektrane Bušer.

Izraelski napadi na naftna skladišta u Teheranu ugrožavaju zdravlje ljudi

Na satelitskim snimcima Teherana vidljivo je da su toksični požari izazvani izraelskim bombardovanjem naftnih skladišta goreli danima nakon napada što je izazvalo strah od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija za više miliona stanovnika iranske prestonice.

Oblaci dima nastali nakon bombardovanja većeg broja objekata 7. marta prekrili su grad otrovnim dimom prepunim čađi i čestica nafte i sumpor-dioksida, prenosi Gardijan navodeći da je nekoliko časova nakon izraelskih vazdušnih udara u Teheranu pala otrovna kiša zasićena naftom.

Stanovnici Teherana potvrdili su da mnogi imaju glavobolje, iritacije očiju i kože i otežano dišu, a stručnjaci su upozorili da bi ti simptomi mogli biti samo početak zdravstvenih komplikacija sa dugoročnim rizicima od kardiovaskularnih bolesti, kognitivnih i DNK oštećenja i kancerogenih oboljenja za ogroman broj ljudi.

Analiza Vest Pointa o zatvaranju Ormuskog moreuza: Ovo je ključno za odbrambenu industriju SAD

Zatvaranje Ormuskog moreuza izaziva "parališući problem u realnom vremenu" za bilo kakvo potencijalno povećanje proizvodnje u američkoj odbrambenoj industrijskoj bazi, pa čak i za popravku vojne opreme oštećene u iranskim napadima!

Ovo upozorenje se navodi u analizi koju je objavio "Modern War Institute", sa Vest Pointa, najprestičnije američke vojne akademije, prenosi The Guardian.

Konkretno, sumpor, ključna sirovina u početnoj fazi eksploatacije kritičnih minerala uključujući bakar i kobalt, doživeo je "gotovo potpun" prekid pomorske trgovine kroz moreuz, koji čini polovinu ukupnih svetskih isporuka, a cene su skočile za skoro 25 odsto od početka rata i porasle za 165 odsto na godišnjem nivou, navodi se u izveštaju.

Prema analizi, ovi minerali, koji se koriste u svemu, od mikroprocesora preko mlaznih motora do baterija za dronove "određuju koliko brzo se stvari mogu proizvoditi i povećavati obim proizvodnje pod pritiskom tekućeg rata", a efekti iznenadnog šoka u snabdevanju na spremnost američke odbrane nikada nisu bili modelovani.

Iranske vlasti sprovode kazne nad pojedincima osuđenim zbog januarskih protesta

Iranske vlasti su saopštile da je počeo da sprovode kazne nad pojedincima osuđenim zbog januarskih protesta širom zemlje.

Antivladine demonstracije su suzbijene u najvećem udaru u istoriji Islamske Republike.

"Predmeti januarskih terorističkih elemenata i neredi su obrađeni", rekao je u ponedeljak prvi zamenik šefa pravosuđa Hamzeh Halili.

"Neki su doveli do izricanja konačnih presuda i sada se sprovode. Neki predmeti su već sprovedeni u poslednjih nekoliko dana, što će biti izveštavano. Nema popuštanja prema osuđenima u ovim predmetima", prenosi agencija Mizan, glasilo pravosuđa, reči Halilija.

Prošle nedelje Iran je pogubio trojicu muškaraca osuđenih za ubistvo dvojice policajaca tokom nemira ranije ove godine.

Ove presude izazvale su zabrinutost među organizacijama za ljudska prava da Teheran pojačava izvršenja kazni nad političkim zatvorenicima i demonstrantima usred rastućeg vojnog i međunarodnog pritiska.

Halili je dodao da pravosuđe neće imati popuštanja prema onima koje je nazvao "infiltratorima, plaćenicima, izdajnicima koji sarađuju sa neprijateljem". Stotine osoba su uhapšene od početka rata sa Izraelom i SAD.

IEA: Više od 40 energetskih postrojenja na Bliskom istoku teško oštećeno

Više od 40 energetskih postrojenja u devet zemalja Bliskog istoka oštećeno je teško ili veoma teško u ratu, što bi moglo da produži poremećaje u globalnim lancima snabdevanja energentima, izjavio je danas izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol.

Oštećenja na naftnim poljima, rafinerijama i naftovodima znače da će biti potrebno vreme da se ponovo vrate u funkciju, rekao je Birol, prenosi Blumberg.

Prema njegovim rečima, rat je prekinuo trgovinu ključnim "žilama kucavicama" globalne ekonomije, uključujući petrohemijske proizvode, đubriva, sumpor i helijum, što će imati ozbiljne posledice po svetsku ekonomiju.

Birol je upozorio da bi poremećaji u globalnim lancima snabdevanja mogli da potraju i nakon završetka sukoba.

Ova oštećenja znače da će biti potrebno vreme da se naftna polja, rafinerije i naftovodi ponovo pokrenu, rekao je Birol u Nacionalnom pres klubu Australije u Kanberi.

SAD spremaju kopneni napad na Iran: Obavešteni saveznici, vojnici se ubrzano rasporađuju, ovo je meta

Visoki američki zvaničnici su u poslednjih nekoliko dana obavestili svoje kolege u Izraelu i drugim zemljama da izgleda da možda neće biti druge alternative osim da Sjedinjene Države pokrenu kopnenu vojnu operaciju kako bi zauzele iransko ostrvo Harg, rekla su The Jerusalem Postu dva izvora upoznata sa situacijom.

Ostrvo Harg, smešteno u Persijskom zalivu, služi kao glavno iransko čvorište za izvoz nafte, pri čemu je 90 odsto sirove nafte namenjeno Kini. U poslednjih nekoliko dana u američkoj administraciji počele su diskusije o tome da li treba okupirati ostrvo kako bi se primorao Iran da prestane da blokira brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je za Post da "američka vojska ubrzano raspoređuje hiljade marinaca i osoblja mornarice na Bliski istok."

Modžtaba Hamnei izdao iranskoj vojsci 10 naređenja: Ovo su ciljevi rata Teherana s Izraelom i SAD

Vrhovni verski lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei izadao je listu direktiva sa zadacima i ciljevima iranskih oružanih snaga u tekućem ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, preneli su danas iranski mediji.

Ostalo još nešto više od 14 sati do isteka Trampovog ultimatuma Iranu

Rok Donalda Trampa za Iran da otvori Ormuski moreuz ističe u 0.44 sati po srednjeevropskom vremenu.

U subotu uveče, američki predsednik je izjavio da, ukoliko kanal za brodove ne bude otvoren "bez pretnje" u roku od 48 sati, Sjedinjene Države će "sravniti sa zemljom" iranske elektrane.

U objavi podeljenoj u subotu, Tramp je rekao: "Ako Iran NE OTVORI POTPUNO, BEZ PRETNJE, Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i SRAVNITI RAZNE NJIHOVE ELEKTRANE, POČEV OD NAJVEĆE!"

"Hvala vam na pažnji u vezi ovog pitanja. Predsednik DONALD Dž. TRAMP."

Iran preti da će gađati nuklearnu elektranu u UAE

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) odgovorila je na pretnju Donalda Trampa da će "sravniti sa zemljom" elektrane u Teheranu porukom da će zauzvrat gađati elektrane u oblastima koje snabdevaju američke baze strujom.

Naveli su i da će ciljati "ekonomsku, industrijsku i energetsku infrastrukturu u kojoj Amerikanci imaju udeo".

"Ne sumnjajte da ćemo to učiniti", saopštila je IRGC, prenosi državna televizija.

U međuvremenu je iranska novinska agencija Fars, koja je bliska IRGC-u, objavila spisak takvih lokacija u onome što je izgledalo kao indirektna pretnja.

Među tim lokacijama nalazili su se postrojenje za desalinizaciju vode i nuklearna elektrana Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tramp preti gađanjem iranskih elektrana: Evo šta bi se desilo ako to uradi

Kako se približava Trampov rok od 48 sati za bombardovanje postrojenja za proizvodnju električne energije u Iranu zbog otvaranja Ormuskog moreuza, postoji nekoliko elektroenergetskih objekata u Islamskoj Republici koji bi mogli biti mete.

Oko 80 odsto ukupne električne energije u Iranu proizvodi se u elektranama koje koriste prirodni gas.

Ta postrojenja nastavila su da rade čak i nakon što je Izrael prošle nedelje bombardovao iransko priobalno gasno polje Južni Pars u Persijskom zalivu.

Među najvećim elektranama na prirodni gas su Damavand elektrana, elektrana Šahid Salimi Neka i elektrana Šahid Radžai - sve u okolini iranske prestonice Teherana.

Isključivanje tih elektrana moglo bi da utiče na poslovanje i domaćinstva u Teheranu, kao i da zaustavi rad benzinskih pumpi i drugih ključnih objekata.

Iran preti miniranjem celog Persijskog zaliva!

Iranski Savet za odbranu zapretio je u ponedeljak da će rasporediti pomorske mine širom "celog Persijskog zaliva" ako dođe do kopnene invazije, prenosi AP.

Savet je izdao saopštenje u trenutku kada u Teheranu raste zabrinutost zbog mogućeg dolaska američkih marinaca u region.

"Svaki pokušaj neprijatelja da gađa iranske obale ili ostrva prirodno će, u skladu s ustaljenom vojnom praksom, dovesti do miniranja svih pristupnih pravaca ... u Persijskom zalivu i duž obale", navodi se u saopštenju Saveta.

Sjedinjene Države pokušavaju da ponovo otvore Ormuski moreuz, uski izlaz iz Persijskog zaliva, za energetske isporuke. Marinci bi mogli da se iskrcaju kako bi zauzeli ostrva ili teritoriju u Iranu i time podržali tu misiju. Izrael je takođe nagovestio da bi kopnena operacija mogla da bude deo rata.

Iran uputio 16 zahteva međunarodnim telima za osudu američko-izraelske agresije

Iranski Crveni polumesec (IRCP) saopštio je danas da je Iran do sada uputio 16 pisama Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) i drugim relevantnim međunarodnim telima, pozivajući na osudu "ničim izazvane američko-izraelske agresije protiv Islamske Republike".

Zamenica direktora IRCP-a za međunarodnu saradnju i ljudska prava Razija Ališvandi, izjavila je u nedelju da je Iran pozvao svetska tela da preduzmu neophodne zakonske mere i osude američko-izraelske napade, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Ona je potvrdila da IRCP svakodnevno šalje ovlašćenim međunarodnim telima, uključujući Međunarodnu federaciju Crvenog krsta i Međunarodni komitet Crvenog krsta, saopštenja i pisma u vezi sa tekućom agresijom na Irtan.

"Do sada je izdato pet zajedničkih saopštenja Iranskog nacionalnog komiteta za humanitarno pravo i Iranskog društva Crvenog polumeseca zbog slučajeve kršenja ljudskih prava, uključujući napade na medicinske centre i civile, napade na ambulantna vozila ICP-a i napade na fregatu IRIS Dena", rekla je Ališvandi.

Šef iranskog Crvenog polumeseca Pir-Hosein Kolivand je kazao da su u američko-izraelskim napadima oštećena 81.365 civilnih objekata, kao i tri helikoptera, i ocenio da velika šteta na civilnoj infrastrukturi predstavlja "alarmantne akte i ratne zločine".

On je ocenio da to predstavlja grubo kršenje međunarodnih humanitarnih propisa i Ženevske konvencije.

Dodao je da je u napadima oštećeno 61.555 kuća i 19.050 komercijalnih objekata u brojnim iranskim provincijama.

Prema njegovim rečima u provinciji Teheran pogođeno je 24.605 stambenih i komercijalnih objekata, 275 farmaceutskih, zdravstvenih i centara za hitne slučajeve, 498 škola, 17 centara Crvenog polumeseca i tri helikoptera.

SAD napale iranski pogon za proizvodnju motora za dronove i avione u Komu

Američka vojska je napala iranski pogon za proizvodnju motora za dronove i avione u severno-centralnoj iranskoj provinciji Kom, saopštila je jutros Centralna komanda američke vojske.

U objavi na platformi X navodi se da je taj pogon korišćen za proizvodnju komponenti za dronove i avione povezane sa Korpusom Iranske revolucionarne garde (IRGC).

CENTCOM je podelio fotografije lokacije pre i posle napada na kojima se vidi da je pričinjena velika šteta nakon američkih vazdušnih napada.

Tramp i Starmer razgovarali o krizi u Ormuskom moreuzu

Britanski premijer Kir Starmer i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su o krizi u Ormuskom moreuzu u telefonskom razgovoru kasno u nedelju.

"Složili su se da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza neophodno za obezbeđivanje stabilnosti na globalnom energetskom tržištu", navodi se u saopštenju Dauning strita, dodajući da će "uskoro ponovo razgovarati".

Poziv je usledio nakon što je Tramp uputio oštre kritike britanskom premijeru i drugim evropskim saveznicima zbog njihove nevoljnosti da vojno pomognu Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom.

SAD negiraju tvrdnje Irana da je oboren avion F-15

Centralna komanda američke vojske negirala je tvrdnje Irana da je nedavno oboren avion F-15.

U saopštenju se navodi da su "glasine da je iranski režim uništio letelicu lažne", preneo je Skaj njuz.

"Iran nije oborio nijedan američki borbeni avion", tvrdi se u saopštenju.

Iran je saopštio da je oborio borbeni avion F-15 u blizini ostrva Ormuz na jugu zemlje.

U saopštenju se tvrdi da je avion ispalio projektil pre nego što ga je pogodila iranska protivvazdušna odbrana.

Jedna osoba povređena nakon presretanja rakete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Indijski državljanin, koji živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) povređen je šrapnelom nakon što je balistička raketa presretnuta iznad industrijske zone u Abu Dabiju, saopštile su lokalne vlasti.

Vlasti navode da je raketa presretnuta u blizini vazduhoplovne baze Al Dafra, preneo je Skaj njuz.

U međuvremenu, i u Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene zbog raketnog napada iz Irana.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je uništilo dronove na istoku zemlje, području koje je bogato naftom.

Iran ispalio rakete prema Izraelu

IDF u svom najnovijem izveštaju navodi da je Iran ispalio rakete prema Izraelu.

Sistemi protivvazdušne odbrane presretaju napade, saopštila je IDF.

Ranije se saznalo da su eksplozije pogodile nekoliko lokacija u iranskoj prestonici Teheranu. Još jedan talas napada, uključujući kasetnu municiju, oboren je iznad Tel Aviva tokom noći.

Talas izraelskih vazdušnih napada na više lokacija u Teheranu

Izraelska vojska pokrenula je rano jutros širok talas vazdušnih napada na lokacije širom Teherana.

Iranski državni mediji, uključujući i novinsku agenciju Fars povezanu sa Revolucionarnom gadom Irana (IRGC) preneli su da se detonacije čuju širom iranske prestonice, prenosi BBC.

"Građani su prijavljivali da se širom grada čuju snažne eksplozije", prenela je agencija Fars.

U međuvremenu, Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je cilj vazdušnih udara "teroristička infrastruktura" u Teheranu.

Stramer najavio novi sastanak o uticaju na Bliski istok

Premijer Velike Britanije Kir Starmer će danas popodne voditi sastanak britanskog vladinog odbora za vanredne situacije, Kobre, kako bi se razgovaralo o ekonomskim posledicama sukoba na Bliskom istoku.

Kancelarka Rejčel Rivs, ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper i guverner Banke Engleske Endru Bejli pridružiće se sastanku, na kojem se očekuje da će se fokusirati na energetsku bezbednost i otpornost lanaca snabdevanja.

Dauning strit se suočava sa pritiskom da utvrdi kako će podržati domaćinstva i preduzeća dok sukob traje. Ranije je šef Međunarodne agencije za energiju uporedio trenutnu energetsku krizu sa onima iz 1970-ih i uticajem ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Spasioci pomažu povređenima"

Iranski Crveni polumesec saopštio je da spasioci pomažu povređenima nakon što je vazdušni napad pogodio stambeno područje u Urmiji, na severozapadu Irana

Spasioci pružaju pomoć povređenima nakon što je vazdušni napad pogodio stambeno područje u Urmiji, na severozapadu Irana, saopštio je Iranski Crveni polumesec u objavi za X. Video koji je objavila organizacija prikazuje spasioce kako gaze kroz ruševine srušenih zgrada.

Takođe, iranska novinska agencija Tasnim koja je povezana sa Korpusom Iranske revolucionarne garde (IRGC) javila je da je "najmanje jedna osoba poginula, a jedna povređena u napadu na radio-stanicu na jugu Irana".

Agencija navodi da je u napadu poginuo pripadnik obezbeđenja u Radio-televizijskom centru u lučkom gradu Bandar Abas koji se nalazi na južnoj obali Irana, pored Ormuskog moreuza, preneo je BBC.

Iran je za taj napad okrivio Sjedinjene Američke Države i Izrael. U napadu je pogođen predajnik u Bandar Abasu.

Nova serija napada

Jedna osoba je ranjena u padu ruševina u Abu Dabiju, prema saopštenju vlasti, dok zemlje u Zalivu kažu da presretaju dronove i rakete, a smrtonosni vazdušni napadi su prijavljeni u nekoliko iranskih gradova rano u ponedeljak ujutru.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, indijski državljanin je zadobio lakše povrede od pada krhotina u predgrađu Al Šavameh u Abu Dabiju nakon "presretanja balističke rakete", saopštila je vladina kancelarija za medije. Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da reaguje na "dolazeće raketne i napade dronovima iz Irana".

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da reaguje na dronove u istočnim i severnim pograničnim oblastima zemlje. Dve balističke rakete koje su se kretale ka glavnom gradu Rijadu su presretnute, dodaje se.

Kuvajtska protivvazdušna odbrana je takođe presretala "neprijateljske raketne i dronske pretnje", prema saopštenju oružanih snaga zemlje.

A sirene su se oglasile u Bahreinu, prema saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova.

Iranski državni mediji izveštavaju o vazdušnim napadima u više oblasti Teherana, dok je izraelska vojska saopštila da je pokrenula "široki talas napada" u prestonici. Ranije je jedna osoba ubijena, a druga ranjena u lučkom gradu Bandar Abas u napadu usmerenom na radio-predajnik Centra za emitovanje u Persijskom zalivu, saopštila je državna novinska agencija Mehr. Iranski Crveni polumesec saopštio je da reaguje na napad koji je pogodio stambeno naselje u Urmiji, na severozapadu Irana. A poluzvanična novinska agencija Fars izvestila je o napadima u stambenom naselju Horamabada u kojima je poginulo i ranjeno nekoliko ljudi.

Azijska tržišta padaju zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Azijske akcije su pale u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, dok su Sjedinjene Države i Iran eskalirali pretnje jedni drugima, a dok je kritična trasa za isporuku nafte i gasa - Ormuski moreuz i dalje efikasno zatvorena.

Japanski referentni indeks Nikei 225 pao je za 3,5% do 10:53 časova po lokalnom vremenu, a južnokorejski Kospi za 4,9%. Hongkonški indeks Hang Seng pao je za 2,7%, a tajvanski Taieks za 2,2%.

Japan, Južna Koreja, Tajvan i druge istočnoazijske ekonomije u velikoj meri zavise od uvoza nafte i gasa iz zemalja Zaliva, a veliki deo je transportovan kroz Ormuski moreuz pre početka rata. Za sada, trio drži dovoljne zalihe sirove nafte za nekoliko meseci.

Od početka rata, Nikei 225 i Kospi su pali za oko 12%. Indeks Hang Seng i Taieks su izgubili oko 8% i 7% respektivno.

Poziv Amerikancima u inostranstvu "da budu oprezniji"

Američki Stejt department danas je savetovao Amerikance koji su u inostranstvu, posebno na Bliskom istoku, "da praktikuju povećani oprez".

"Amerikanci u inostranstvu treba da slede smernice u bezbednosnim upozorenjima koje je izdala najbliža američka ambasada ili konzulat", saopštilo je ministarstvo u svetskom upozorenju, napominjući da "periodična" zatvaranja vazdušnog prostora mogu da poremete putovanja i da su ciljane zgrade američkih diplomatija.

Ministarstvo je pozvalo Amerikance da se registruju na step.state.gov kako bi primali najnovija bezbednosna upozorenja i da prate kanal "Savezni department SAD - Bezbednosna ažuriranja za građane SAD" na WhatsApp-u ili @TravelGov na X-u.

Upozorenje dolazi u trenutku kada je Stejt department preduzeo korake za jačanje bezbednosnih mera usred rata sa Iranom. Prošle nedelje, agencija je naredila svim diplomatskim predstavništvima da "odmah" preispitaju svoje bezbednosne stavove usred nestabilne situacije na Bliskom istoku "i potencijala za posledice prelivanja", prema diplomatskoj depeši poslatoj širom sveta, koju je video CNN.

"Teheran će monetizovati kontrolu nad Ormuskim moreuzom"

Iranski izvor je rekao za CNN da Teheran napreduje sa monetizacijom kontrole nad Ormuskim moreuzom, gde Teheran kontroliše ko prolazi i pod kojim uslovima.

- Nastavićemo da potiskujemo Izrael i uspostavljamo novi pravni režim u Ormuskom moreuzu - rekao je izvor, očigledno se pozivajući na neke izveštaje koji detaljno opisuju plaćanja u rasponu od 2 miliona dolara po tankeru za prolazak.

Izvor je dodao da bi Tramp trebalo da "prihvati iranske uslove" o okončanju rata, rekavši da rizikuje političko samoubistvo.

- Čini se da bi Tramp, suočen sa pritiskom iz Amerike i rastućim globalnim cenama nafte, trebalo da se izvuče iz zamke koju mu je Netanjahu postavio što pre i da prihvati iranske uslove. Ako ne da Iranu potrebne ustupke, mogao bi da uđe u beskrajan put koji rizikuje da prokocka celu njegovu političku karijeru - rekao je izvor.

Usledio zastrašujući odgovor Irana

Iranski zvaničnici i državni mediji zavetovali su se na odmazdu širom regiona ako američki predsednik Donald Tramp sprovede pretnju da će bombardovati iranske elektrane.

Tramp je u subotu rekao da će narediti bombardovanje ako Ormuski moreuz ne bude potpuno otvoren za brodarstvo u roku od 48 sati.

U petak je američki predsednik rekao da američke operacije na Bliskom istoku počinju da se smanjuju, ali njegova naknadna upozorenja i iranski odgovor sugerišu da bi u sledećoj nedelji moglo biti ciljano više civilnih objekata širom regiona.

Kritična infrastruktura i energetski objekti na Bliskom istoku mogli bi biti "nepovratno uništeni" ako bi iranske elektrane bile ciljane, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf u komentarima objavljenim na X u nedelju. Kalibaf je rekao da bi regionalna infrastruktura postala "legitimne mete" ukoliko bi iranski objekti bili pogođeni i da bi njihova odmazda povećala cenu nafte na dugo vremena.

Iranski poluzvanični Mehr njuz objavio je mapu elektrana u Zalivu, upozoravajući: "Recite zbogom električnoj energiji", ukoliko Tramp sprovede svoju pretnju. "U slučaju čak i najmanjeg napada na iransku električnu infrastrukturu, ceo region će biti utonut u tamu... 70% do 80% glavnih elektrana nalazi se duž obale Persijskog zaliva... Sve unutar dometa odvraćanja Irana", navodi se.

Agencija Nurnjuz, povezana sa Vrhovnim savetom za nacionalnu bezbednost Irana, saopštila je da Trampova pretnja nije bila pokazivanje snage već je otkrila ranjivosti SAD uprkos njihovim tvrdnjama o energetskoj nezavisnosti: "Svaka eskalacija bi pokrenula višeslojnu odmazdu Irana, usmerenu na regionalnu imovinu i izazvala šire ekonomske, društvene i ekološke krize".

U još jednom primeru prkosne retorike koja dolazi iz Teherana, komandant štaba iranskih oružanih snaga je rekao: "Doktrina naših oružanih snaga se promenila iz defanzivne u ofanzivnu. Nova iznenađenja su na putu".

Tramp oštro zapretio: Iran će biti potpuno uništen ako ne popusti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će ishod ultimatuma koji je uputio Iranu u vezi sa energetskim postrojenjima biti "veoma dobar", uz kritike na račun zemalja NATO-a da "ne rade ništa" i upozorenje Teheranu na "potpuno uništenje".

U razgovoru za izraelski Kanal 13, Tramp se osvrnuo na rat sa Iranom i ultimatum koji se odnosi na energetska postrojenja Islamske Republike, navodeći da će posledice uskoro biti poznate.

Autor: S.M.