Srušio se avion u Teksasu: Pet osoba poginulo

Pet osoba poginulo je danas kada se mali avion srušio u američkoj saveznoj državi Teksas, saopštio je danas lokalni zvaničnik, dok nadležne savezne službe istražuju uzrok nesreće.

Do pada je došlo u četvrtak uveče u mestu Vimberli, oko 64 kilometra jugozapadno od Ostina, naveo je okružni sudija okruga Hejs Ruben Besera u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk, preneo je AP.

On je precizirao da je reč o avionu tipa "Cesna 421C", dodajući da, prema preliminarnim informacijama, letelica u trenutku pada kretala velikom brzinom i srušila se oko 23 časa po lokalnom vremenu.

Identitet stradalih nije objavljen, dok se ne obaveste njihove porodice.

Besera je naveo i da je drugi avion koji je bio u istom vazdušnom prostoru uspešno sleteo u blizini San Antonija.

Američka Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja SAD obavešteni su o nesreći i preuzeće istragu, saopšteno je iz lokalnih vlasti.

Autor: Marija Radić