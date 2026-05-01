Helikopter se prevrnuo tokom poletanja: Stravičan snimak s mesta nesreće, povređeno 10 osoba (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Najmanje 10 osoba povređeno je kada se privatni putnički helikopter tipa Mi-8T prevrnuo na bok tokom poletanja u Usinsku, u Republici Komi, u Rusiji, saopštilo je regionalno odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Prema navodima službe, u helikopteru su se nalazile ukupno 24 osobe, a bio je angažovan za prevoz radnika na smenu u Nenecki autonomni okrug.

"Danas je spasilačkoj službi u Usinsku prijavljeno da se prilikom poletanja sa heliodroma privatni putnički helikopter Mi-8T prevrnuo na bok. U letelici su bile 24 osobe, od kojih je 10 povređeno", navedeno je u saopštenju.

U pres službi regionalnog Ministarstva za vanredne situacije dodali su da su spasilačke ekipe na terenu, dok se stepen i priroda povreda povređenih još utvrđuju.

UŽIVO! Iran poslao nov predlog za pregovore: Traži se rešenje za Trampovu blokadu, kriza na Bliskom istoku ne jenjava

Autor: Marija Radić

