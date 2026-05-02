Aktivista se popeo na vrh mosta i protestvovao protiv Trampa i AI-ja: Napravio kolaps u Vašingtonu (VIDEO)

Prestonica Sjedinjenih Američkih Država suočila se u petak popodne sa potpunim saobraćajnim kolapsom nakon što se poznati aktivista Gvido Rajhštater po drugi put u četiri godine popeo na most Frederik Daglas.

Njegov čin građanske neposlušnosti, koji je trajao satima, zaustavio je saobraćaj u jeku popodnevnog špica i izazvao bes hiljada vozača, posebno onih koji su se uputili ka stadionu "Vašington Nešonals" na zakazanu utakmicu.

Rajhštater, koji je već postao poznat javnosti 2022. godine kada je proveo 28 sati na visini od 21 metra protestujući protiv ukidanja presude Rou protiv Vejda, ovog puta je otišao korak dalje. On se popeo na sam vrh konstrukcije mosta, na visinu od oko 51 metar, gde je postavio šator i pokušao da razvije transparent. Zbog ove akcije, policija je bila prinuđena da zatvori obe trake mosta, a pregovarački timovi su satima pokušavali da ga ubede da siđe.

Njegovi motivi ovog puta su bili višeslojni, a prema rečima koje je uputio okupljenim novinarima dok je vidno potresen plakao, primarni razlog su njegova deca i njihova budućnost. Rajhštater je izjavio da se bori protiv Donalda Trampa, pretnje ratom u Iranu, ali je poseban akcenat stavio na razvoj veštačke inteligencije (AI), koju vidi kao najveću opasnost današnjice.

Manifestante anti-guerra y anti-IA escala el Puente Conmemorativo Frederick Douglass

Guido Reichstadter subió al arco del puente esta tarde, se quitó zapatos y calcetines y montó una tienda de campaña en la estructura.

A pesar de los intentos de policía y bomberos para bajarlo,… pic.twitter.com/dqQkiTEgCd — José Luis Morales (@JLMNoticias) 02. мај 2026.

- Veštačka inteligencija predstavlja egzistencijalnu pretnju čovečanstvu - preneo je njegove reči kanal NBC4, dok je u svojoj opširnoj objavi na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter) bio još direktniji. U toj izjavi, on je pozvao građane na masovnu akciju:

- Pozivam narod Sjedinjenih Država da odmah okonča nezakoniti rat Trampovog režima protiv Irana i da ukloni ovaj režim kroz masovnu nenasilnu direktnu akciju i ne-saradnju.

Kao suosnivač grupe "Stop AI" i pristalica Bernija Sandersa, Rajhštater je upozorio da razvoj napredne tehnologije nosi rizik od "katastrofalne štete po čovečanstvo, uključujući i moguće izumiranje". On je apelovao na vlade širom sveta da trajno zabrane dalji razvoj veštačke inteligencije, pozivajući obične ljude da vrše pritisak kroz radikalne, ali nenasilne metode.

Hi my name is Guido Reichstadter & I'm currently occupying the top of the Frederick Douglass memorial bridge in Washington DC.



I'm calling on the people of the United States to bring an immediate end to the Trump regime's illegal war on Iran and the removal of the regime power… — Guido Reichstadter (@wolflovesmelon) 01. мај 2026.

Drama na mostu Frederik Daglas delimično je okončana tek oko 20 časova, kada su nadležne službe uspele da osposobe tri izlazne i jednu ulaznu traku, što je donekle ublažilo saobraćajni haos u gradu. Vašingtonska policija je potvrdila da je aktivista na kraju uhapšen, čime je završen njegov najnoviji podvig koji je ponovo podelio javnost - dok jedni u njemu vide hrabrog borca za ljudska prava, drugi oštro osuđuju ugrožavanje bezbednosti i paralisanje grada radi ličnog protesta.

