HOROR U BARSELONI: Izvadio nož i krenuo da UBADA ženu u vrat, nije joj bilo SPASA - Prolaznici ostali u ŠOKU

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Paul White ||

Muškarac naoružan nožem nasmrt je izbo ženu pred prestravljenim prolaznicima u Barseloni, u onome što vlasti veruju da je nasumično ubistvo na ulici.

Snimak napadača koji maše oružjem kojim je napao svoju žrtvu pojavio se tokom noći, a policija je u međuvremenu saopštila da je izvršeno hapšenje.

Smrtonosni napad nožem dogodio se usred bela dana juče ujutru u Esplugues de Llobregatu, u stambenom delu blizu bolnice, oko 11 časova.

Policija i dalje pokušava da utvrdi da li je napadač poznavao žrtvu, čija starost i nacionalnost još nisu objavljene. Potvrdili su da između njih nije postojala romantična veza za koju oni znaju, a dobro obavešteni izvori navode da se fokusiraju na teoriju da je reč o nasumičnom ubadanju.

Žena, koju lokalno opisuju kao "mladu", a u jednom nepotvrđenom izveštaju kao osobu moguće azijskog porekla, izbodena je u vrat, grudi i stomak.

Muškarac star 50 godina takođe je povređen u incidentu nakon što je intervenisao i zadobio rane na ruci, ali njegovo stanje nije ozbiljno.

Osumnjičeni za ubistvo, koji je nosio farmerke i duksericu i imao veliki crni ranac, uhapšen je oko podneva u barselonskom naselju Les Korts.

"Duboko žalimo zbog nasilne smrti jedne osobe u našem gradu i izražavamo saučešće njenoj porodici i najbližima. Opština osuđuje sve oblike nasilja i izražava zabrinutost zbog ovih ozbiljnih incidenata, koji utiču na život zajednice i javnu bezbednost. Osumnjičenog je uhapsila regionalna policija", saopštile su gradske vlasti.

Ubrzo potom su se ponovo oglasili ističući da se proglašava dvodnevna žalost zbog ovog događaja.

Prema navodima policije, terorizam je isključen kao motiv.

Autor: Iva Besarabić

