U TOKU DRAMATIČNA POTRAGA: Dva američka vojnika NESTALA tokom vojne vežbe u Maroku

Dva američka vojnika nestala su tokom vojne vežbe u jugozapadnom Maroku, što je izazvalo masovnu potragu američkih i savezničkih snaga.

Američki zvaničnici su u nedelju objavili akciju potrage i spasavanja. Vojnici su nestali u subotu na poligonu za obuku Kap Dra u blizini Tan Tana, grada u jugozapadnom Maroku, blizu atlantske obale.

"Incident je i dalje pod istragom i potraga je u toku", saopštila je Afrička komanda Sjedinjenih Država (AFRICOM).

Obuka je počela prošlog meseca i odvijala se i u Tunisu, Gani i Senegalu. Vežba se zove Afrički lav, a planirano je da se završi početkom maja.

Saveznici koji učestvuju u potrazi uključuju Maroko i druge zemlje koje učestvuju u Afričkom lavu.

AFRICOM nije saopštio kojoj jedinici ili rodu vojske pripadaju nestali vojnici.

Rodovi koji su učestvovali u vežbi, koja je počela u Tunisu, uključuju Nacionalnu gardu, Rezervni sastav vojske, Ratno vazduhoplovstvo i Marinski korpus.

Ukupno 7.000 ljudi iz više od 30 zemalja učestvuje u vežbi. Vežba Afrički lav održava se svake godine i najveća je vežba te vrste na kontinentu.

Prvi put je počela 2004. godine, a sprovode je SAD zajedno sa regionalnim saveznicima. Učestvuju visoki vojni zvaničnici iz SAD i ključnih saveznika.

