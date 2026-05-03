TRAMP NA POTEZU: Otkriveni detalji ŠOKANTNOG PREDLOGA Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana

U iranskom predlogu Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata zahteva se da se rat i "svi problemi" okončaju u roku od 30 dana, na način da se rat okonča, ali primirje ne produži, piše danas Al Džazira, pozivajući se na izvore.

Prema rečima izvora katarske televizije, u predlogu se poziva na okončanje američkih sankcija Iranu, okončanje pomorske blokade Irana, povlačenje američkih snaga iz regiona, kao i prestanak neprijateljstava uključujući rat Izraela protiv Libana.

Izvori su naveli da iranski plan ima tri glavne faze, pri čemu bi u prvoj bio postepeno otvoren Ormuski moreuz i prestala američka pomorska blokada Irana, a Teheran bi preuzeo odgovornost da ukloni morske mine iz tog područja.

U drugoj fazi predviđen je povratak Irana obogaćivanju uranijuma, prestanak napada na Iran i saveznike, ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava. U trećoj fazi, Teheran je predložio stupanje u strateški dijalog sa arapskim susedima i izgradnju bezbednosnog sistema koji obuhvata čitav Bliski istok.

Plan predviđa prestanak agresije i od SAD i Izraela.

Autor: Iva Besarabić

