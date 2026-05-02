AKTUELNO

Svet

Iran preko Pakistana dostavio SAD plan za okončanje sukoba: Evo šta Teheran traži od Trampa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/Pink.rs/Z. Veljković ||

Iran je preko Pakistana dostavio danas odgovor od 14 tačaka na američki predlog za rešavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rešavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana, javljaju agencije Tasnim i Fars pozivajući se na izvore.

U iranskom planu od 14 tačaka zahteva se i oslobađanje zamrznute imovine, isplata odštete, a Tasnim prenosi da se traži i ukidanje sankcija i završetak sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom. Tasnim navodi i da je američka strana u svom predlogu tražila dvomesečni prekid vatre dok je Iran u odgovoru stavio fokus na brzo okončanje sukoba uz zahtev da se ključna pitanja reše u roku od 30 dana.

Prema navodima agencije Fars, iranski odgovor predstavlja reakciju na američki predlog od devet tačaka i sadrži, kako se ističe, mapu puta za završetak rata, uz jasno definisane "crvene linije" Teherana.

Iran očekuje zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na dostavljeni predlog.

Autor: Iva Besarabić

#Benjamin Netanjahu

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

OGLASIO SE TRAMP: Iran više nema mornaricu, potopili smo im 58 brodova za samo dva dana! NATO saveznici su KUKAVICE!

Svet

IMATE ROK OD 100 DANA: Tramp izdao naredbu za okončanje sukoba u Ukrajini

Svet

ZAVRŠEN RAZGOVOR NETANJAHUA I TRAMPA Bela kuća objavila plan za okončanje sukoba (FOTO)

Svet

OPASNE NAMERE! Iran razvija plan za preuzimanje potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom

Svet

Tramp: Američka mornarica se ponaša 'kao pirati' u blokadi iranskih luka

Svet

IRAN POSTAVIO ULTIMATUM TRAMPU! Zarif nudi šokantnu nagodbu za nuklearno oružje, a onda žestoko PONIZIO njegove najbliže ljude: Geopolitički su NEPISM