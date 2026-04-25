OPASNE NAMERE! Iran razvija plan za preuzimanje potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom

Komisija za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta radi na detaljima plana od 12 tačaka kojim bi se strateško upravljanje Ormuskim moreuzom stavilo pod kontrolu Irana, piše iranski Tasnim.

Član parlamentarne komisije Fadahosein Maleki potvrdio je da je razmatranje plana na dnevnom redu i da su neke njegove odredbe već odobrene.

Maleki je pojasnio da se predlog sastoji od 12 tačaka te da će se preostali deo razmotriti na idućim sednicama kako bi se pripremilo konačan izveštaj.

Poslanik je naglasio kako je organizacija prolaska i tranzita brodova kroz Ormuski moreuz ključan prioritet za parlament i druga nadležna tela, pa je dodao da će odluke o tom pitanju donositi Iran.

Uvođenje naknade za prolazak

Istakao je potrebu za regulacijom pomorskog prometa u tom strateškom plovnom putu i napomenuo da bi se, prema planu, uvele naknade za plovila, po uzoru na praksu koja postoji na mnogim drugim međunarodnim plovnim putevima.

Iran je nedavno najavio planove za uvođenje nadoknade, navodeći kao razlog potrebu za pokrivanjem rastućih troškova bezbednosti. Poslanici su pojasnili da će se naknade razlikovati u zavisnosti od vrste i količine tereta, kao i o povezanim rizicima.

Jedan visoki iranski zvaničnik objavio je 23. aprila da je Iran već primio prvi prihod od naknada naplaćenih stranim bodovima za prolazak Ormuskim moreuzom. Novac je, kako je navedeno, uplaćen u Centralnu banku Irana.

Autor: D.Bošković