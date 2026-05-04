Nova pravila u Holivudu: AI glumci i scenaristi neće moći da budu nominovani za Oskara

Američka akademija za filmske umetnosti i nauke donela je istorijsku odluku kojom se jasno podvlači granica između ljudske kreativnosti i tehnološkog napretka. Prema najnovijim, ažuriranim pravilima, samo glumačka ostvarenja stvarnih ljudi i scenariji koje su napisali ljudski autori, a ne veštačka inteligencija (AI), biće prihvatljivi za osvajanje prestižne nagrade Oskar. Ova odluka dolazi u trenutku kada upotreba generativne veštačke inteligencije u filmskoj industriji doživljava neviđenu ekspanziju. Akademija, kao vrhovni autoritet najprestižnije filmske nagrade na svetu, osetila je potrebu da zaštiti integritet umetničkog rada. U zvaničnom saopštenju se navodi da gluma i pisanje moraju biti isključivo ljudsko delo kako bi se kandidati uopšte mogli naći u trci za zlatnu statuu.

Revolucija

Potreba za ovakvim preciziranjem pravila proizašla je iz niza kontroverznih primera koji su uzdrmali industriju. Jedan od najupečatljivijih je slučaj glumca Vala Kilmera, čiji bi lik i glas, prema najavama, trebalo da budu rekreirani pomoću AI tehnologije za potrebe glavne uloge u predstojećem filmu, uprkos tome što je umro 2025. godine. Takođe, londonska glumica i komičarka Elin van der Velden šokirala je javnost priznanjem da je kreirala potpuno lažnog AI glumca s ciljem da od njega napravi globalnu superzvezdu.

Pitanje veštačke inteligencije postalo je i centralna tačka sukoba u realnom sektoru. Pre dve godine holivudski scenaristi su stupili u masovni štrajk, a jedan od njihovih ključnih zahteva bilo je upravo ograničavanje studija u korišćenju AI alata za pisanje scenarija. Istovremeno, brojni glumci i autori pokrenuli su tužbe protiv AI kompanija optužujući ih za masovnu povredu autorskih prava kroz hranjenje algoritama njihovim radovima bez dozvole.

Izuzetak

Ipak, važno je napomenuti da Akademija nije uvela potpunu zabranu veštačke inteligencije u filmovima. Tehnologija će i dalje moći da se koristi u tehničkim aspektima produkcije, poput vizuelnih efekata ili postprodukcije. Međutim, kada je reč o duši filma - onome što vidimo na ekranu kroz emociju glumca i onome što čitamo kroz dubinu teksta - Akademija je jasna: "Oskar pripada isključivo ljudima." Ova promena označava novu eru u Holivudu, u kojoj će tehnološki napredak morati da se povinuje neprikosnovenom značaju ljudskog talenta i autentičnosti.

Autor: D.Bošković