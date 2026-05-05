Panika u Atlantskom okeanu: Kruzer u karantinu zbog sumnje na hantavirus, TRI OSOBE PREMINULE

Kruzer "MV Hondius" sa oko 150 ljudi nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, a najmanje troje je obolelo od, kako se sumnja, hantavirusa, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i operater broda.

Brod, kojim upravlja holandska kompanija "Oceanwide Expeditions", putovao je na relaciji od Argentine ka Antarktiku kada je prijavljena pojava simptoma, preneo je AP.

Vlasti Zelenortskih Ostrva odbile su da dozvole iskrcavanje putnika zbog rizika po javno zdravlje, pa brod ostaje u otvorenim vodama.

Prema navodima, na brodu je 24 člana posade i 87 putnika, dok su među bolesnima i članovi posade sa respiratornim simptomima.

SZO je saopštila da koordinira evakuaciju i medicinsku procenu, uz upozorenje da je rizik za širu javnost nizak, ali da su istrage u toku.

Među potvrđenim i sumnjivim slučajevima nalaze se putnici koji su razvili teške simptome, dok su neki evakuisani u Južnoj Africi, gde je jedna osoba u kritičnom stanju.

Jedan preminuli putnik već je testiran pozitivno na virus, dok se uzrok izbijanja infekcije još utvrđuje.

Hantavirus se prenosi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim izlučevinama, a u retkim slučajevima i među ljudima.

Vlasti i SZO nastavljaju istragu i organizuju evakuaciju i medicinsku pomoć za putnike i posadu, dok brod čeka dalja uputstva.

UŽIVO! TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU SVE JAČE: Ispaljeni projektili, Tramp uputio stravične pretnje Iranu

Autor: Marija Radić

