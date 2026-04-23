Brzo širenje epidemije malih boginja odnelo najmanje 30 života u jednoj državi: Većina žrtava su DECA

Bangladeš je potvrdio 30 smrtnih slučajeva u epidemiji malih boginja, a većina žrtava je mlađa od dve godine, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

SZO je navela saopštila da je od sredina marta bilo još 166 sumnjivih smrtnih slučajeva od ove bolesti, prenosi Reuters.

Zdravstveni stručnjaci su izjavili da je to najveći broj smrtnih slučajeva od malih boginja u poslednjih nekoliko decenija.

Više od 19.000 sumnjivih smrtnih slučajeva prijavljeno je od 15. marta do 14. aprila, a skoro 3.000 slučajeva je potvrđeno laboratorijskim testovima, navodi se u saopštenju SZO.

S obzirom na to da deca mlađa od pet godina čine oko 79 odsto slučajeva, organizacija je povezala brzo širenje sa obimom imunizacije populacije, nakon pada pokrivenosti vakcinom poslednjih godina i prekida rutinskih službi imunizacije.

SZO je upozorila na "kontinuirani neprekidni prenos i teške ishode bolesti" ukoliko se obim imunizacije ne proširi i dodala da postoji veliki rizik od daljeg širenja malih boginja kroz glavne urbane centre i međunarodna tranzitna čvorišta, uključujući i glavni grad Daku i lučki grad Čitagong.

Nacionalna kampanja vakcinacije protiv malih boginja i rubeole, namenjena deci uzrasta od šest do 59 meseci, pokrenuta je u Bangladešu uz mere pojačane pripravnosti koje uključuju timove za brzo reagovanje, unapređen nadzor, spremnost bolnica i suplementaciju vitaminom A.

Autor: S.M.