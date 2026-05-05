Tragedija u Kini: U eksploziji u fabrici poginulo 26 osoba, najmanje 61 povređena (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena, dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene i indikatori životne sredine su normalni, saopštile su danas lokalne vlasti.

Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16.43 časova po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa Huašeng u gradu Guandu, u okrugu Lijujang, prenosi Sinhua.

Više od 480 spasilaca u pet timova je mobilisano za spasavanje, a raspoređena su i tri spasilačka robota.

Mesto eksplozije nalazi se u blizini dva skladišta crnog baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike i postavili tampon zonu kako bi sprečili sekundarnu nesreću, navodi agencija.

Policija je privela odgovorne osobe kompanije, a uzrok nesreće se istražuje, prenosi Sinhua.

Autor: Marija Radić

