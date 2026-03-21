Tragedija sve veća: Broj poginulih u požaru u fabrici u Tedžonu porastao na 11

Broj poginulih u velikom požaru koji je u petak izbio u fabrici auto-delova u Tedžonu u Južnoj Koreji porastao je na 11, saopštile su danas lokalne vlasti.

Spasioci su oko podneva u subotu iz ugljenisanih ruševina izvukli ostatke 11. žrtve, preneo je Jonhap.

Još tri osobe vode se kao nestale, dok je najmanje 59 ljudi povređeno u eksploziji i požaru, među njima i dva vatrogasca.

U trenutku izbijanja požara, koji je prijavljen u petak oko 13.17 časova, u fabrici se nalazilo oko 170 radnika.

Vatrogasci u početku nisu mogli da uđu u objekat zbog opasnosti od urušavanja zgrade.

Gašenje je dodatno otežavalo oko 200 kilograma natrijuma u zgradi, koji može da eksplodira ako se njime ne rukuje pažljivo.

Požar je u potpunosti ugašen nakon oko 10 sati i 30 minuta, saopštile su vlasti.

Spasilačke ekipe sada koriste tešku mehanizaciju kako bi uklonile ruševine i nastavile potragu za nestalima.

Uzrok požara još nije poznat, ali svedoci su naveli da je pre izbijanja vatre odjeknula eksplozija.

Predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung pozvao je na potpunu mobilizaciju ljudi i opreme kako bi se požar stavio pod kontrolu i podržale spasilačke operacije.

Autor: Marija Radić