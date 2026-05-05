PALA VLADA RUMUNIJE: Parlament izglasao nepoverenje

Parlament Rumunije izglasao je danas nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan, na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije (PSD), Alijanse za ujedinjenje Rumuna (AUR) i PACE - Prvo Rumunija (PEACE - Romania First).

Za predlog je glasao ukupno 281 poslanik, četiri poslanika su bila protiv, dok su tri glasa bila nevažeća.

Predlog o izglasavanju nepoverenja, pod nazivom "STOP 'Boložanovom planu' za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine", potpisalo je 254 poslanika.

"Ovaj predlog za izglasavanje nepoverenja je lažan, ciničan i veštački. Svaka zemlja, u mnoštvu kriza, pokušala bi da konsoliduje vlade, a ne da ih menja", žalio se Boložan tokom napete debate održane pre glasanja.

Socijaldemokratska partija (PSD) levog centra odigrala je odlučujuću ulogu u uspešnom glasanju o nepoverenju. Siti oštrih mera štednje Bukurešta, prošlog meseca grupa se povukla iz vlade koju je predvodila Boložanova Nacionalna liberalna partija i najavila da će sarađivati sa krajnje desničarskim Savezom za Uniju Rumuna kako bi smenili premijera.

Ovaj potez je iznenadio grupu Socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, kojoj PSD pripada. Nakon što su godinama kritikovali centralno desničarsku Evropsku narodnu partiju zbog sklapanja sličnih saveza sa krajnjom desnicom, događaji u Rumuniji stavili su vodeću centralno levičarsku grupu EU u nezgodan položaj.

Boložan i njegova desnocentrična Nacionalno-liberalna partija su na vlasti od 2025. godine, nakon ostavke bivšeg premijera Marsela Čolakua. Njegovo svrgavanje dolazi manje od godinu dana nakon što su u Rumuniji održani kontroverzni predsednički izbori na kojima je umereni gradonačelnik Bukurešta, Nikušor Dan, pobedio lidera Alijanse za Savez Rumuna, Đorđa Simiona.

Simion se smatra glavnim organizatorom Boložanovog pada. Njegova krajnje desničarska stranka raste u anketama, a njene šanse će se verovatno dodatno poboljšati u periodu produžene nestabilnosti koja će ugroziti već ionako nesigurne ekonomske izglede zemlje. Rumunija mora da završi ključne reforme do avgusta kako bi otključala oko 11 milijardi evra sredstava EU, a ako ne sredi svoje javne finansije, mogla bi se suočiti i sa smanjenjem kreditnog rejtinga.

Autor: Marija Radić