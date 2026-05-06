Tramp potpisao novu nacionalnu strategiju protiv terorizma: Otkrivene glavne mete SAD

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je novu nacionalnu strategiju protiv terorizma koja se fokusira i na neutralizaciju pretnji na zapadnoj hemisferi i onesposobljavanje operacija narko-kartela, izjavio je danas direktor službe za borbu protiv terorizma Bele kuće Sebastian Gorka.

U razgovoru sa novinarima Gorka je rekao da je Tramp u utorak potpisao taj dokument vođen principom da je Amerika "naša domovina i da mora biti zaštićena", prenosi Rojters.

Sjedinjene Američke Države su uništile više desetina švercerskih čamaca u okviru kampanje zvaničnog vašingtona protiv narkotika i u korelaciji sa operacijom svrgavanja predsednika Venecuele Nikolasa Madura ranije ove godine.

"Naša nova strategija protiv terorizma prvenstveno je usmerena na neutralizaciju terorističkih pretnji na zapadnoj hemisferi i operativnog onesposobljavanje narko-kartela", rekao je Gorka.

Dodao je da će se nova nacionalna strategija protiv terorizma takođe fokusirati na identifikovanje i neutralizaciju "nasilnih, sekularnih političkih grupa čija je ideologija antiamerička, radikalno pro-rodna ili anarhistička, poput levičarskog antifašističkog i antirasističkog političkog pokreta Antifa".

"Koristićemo sve ustavom dostupne alate da ih mapiramo kod kuće, identifikujemo njihovo članstvo, mapiramo njihove veze sa međunarodnim organizacijama poput Antife i upotrebimo organa za sprovođenje zakona da ih operativno onesposobimo pre nego što uspeju da osakate ili ubiju nevine", rekao je Gorka.

Dodao je da će američki zvaničnici za borbu protiv terorizma u petak razgovarati sa međunarodnim partnerima i zatražiti da saveznici pojačaju napore u borbi protiv terorističkih pretnji, posebno od Irana i u Ormuskom moreuzu.

Gorka je rekao da će se nova amderička strategija protiv terorizma takođe usmeriti protiv desničarskih grupa koje podstiču nasilje.

