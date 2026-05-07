BIZNISMEN IZ BOSNE OTET U NEMAČKOJ: Policija objavila detalje zločina (FOTO)

Nemačka policija već dve sedmice bezuspešno traga za Ismetom K. (51), biznismenom iz BiH, kojeg su nepoznati počinioci oteli na šumskom putu u blizini berlinskog naselja Vajdmanslust.

Od tada nema nikakvog traga o njemu, zbog čega su policija i tužilaštvo primorarani da potraže pomoć javnosti.

Kako je potvrdio portparol berlinskog tužilaštva, državni tužilac Mihael Pecold, „biznismen je 23. aprila u 11:15 časova od strane za sada nepoznatih muškaraca, verovatno uz primenu sile, ubačen u beli kombi, transporter i odvezen. Od tada mu se gubi svaki trag.“

Da li je Ismet K. još živ, istražitelji ne mogu da kažu. Pecold je naveo da do sada nije bilo nikakvog kontakta otmičara sa porodicom otetog niti sa osobama iz njegovog okruženja.

Policija i tužilaštvo ne isključuju mogućnost teškog krivičnog dela. Zbog toga je istragu preuzela 3. komisija za ubistva pri Kriminalističkoj policiji Berlina.

Kao mesto otmice navedena je raskrsnica na severu Berlina. Da li je pre otmice bilo pretnji ili zahteva za novac, Pecold nije želio da komentariše zbog istrage, ali je dodao:

„Istražni podaci ukazuju da finansijski motiv nije isključen.“

Kako već dve sedmice nema nikakvog traga od Ismeta, policija se zato danas obratila javnosti, tražeći svedoke koji mogu da daju informacije o njegovom boravištu ili koji su 23. aprila na Wolfacher Pfad u Vajdmanslustu videli otmicu. Dodali su da se navodno sve desilo kod kućnog broja 3 kada se zaustavio beli kombi, a nepoznati počinioci državljanina BiH nasilno ubacili unutra, zatvorili vrata i odvezli ga u nepoznatom pravcu.

Autor: Marija Radić