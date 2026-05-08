Zelenski: Ne preporučuje se odlazak delegacija bilskih Rusiji u Moskvu oko 9. maja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja kada se u ruskoj prestonici obeležava Dan pobede u Drugom svetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i pretnji.

"Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo", rekao je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je podsetio da je Ukrajina ranije predlagala prekid vatre, uključujući i od 6. maja, ali da je, kako tvrdi, odgovor Rusije bio nastavak napada i pretnji, preneo je Ukrinform.

"Oni žele da od Ukrajine dobiju dozvolu da održe svoju paradu, da bezbedno izađu na trg na sat vremena jednom godišnje, a zatim da nastave da ubijaju naše ljude i vode rat", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruske snage su tokom prethodnog dana izvodile napade duž cele linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti.

Zelenski je naveo da su pogođeni i civilni vozovi, energetski objekti i stambene zgrade, ističući da će Ukrajina "delovati recipročno".

"Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara", poručio je ukrajinski predsednik.

Ministarstvo odbrane Rusije proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast Dana pobede i primirje je od ponoći stupilo na snagu, kako je jutros javila agencija RIA Novosti.

U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, saopšteno je ranije juče iz ruskog Ministarstva odbrane.

Dodaje se da Rusija tokom primirja koje je najavljeno za Dan pobede, neće napadati lokacije na kojima je raspoređena ukrajinska vojska ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini, a takođe se poziva Ukrajina da učini isto.

Vojna parada na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, koji u Rusiji nazivaju i Veliki otadžbinski rat održaće se 9. maja u Moskvi, a rusko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da studenti vojne akademije, kadeti i konvoj vojnih vozila neće učestvovati zbog trenutne situacije.

Autor: S.M.