Ubica iz Lajpciga bio najavio napad: Policija u telefonu njegove supruge pronašla jezivu poruku

Džefri K. (33) koji se tereti da se u ponedeljak u Lajpcigu vozilom zaleteo u pešake i ubio dvoje, a više osoba teško povredio, najavio je da će da izvrši napad.

Osumnjičeni, koji je bio za volanom automobila "VW tajgo" je nedeljama uoči napada rekao da će to uraditi. Štaviše, policija je samo nekoliko dana ranije pozvana u kuću njegove supruge, koja živi sa detetom nakon rastave.

Prema informacijama koje je dobio nemački list "Die Zeit", Džefri K. je u aprilu napisao u poruci svojoj ženi: "Prošlo je mnogo vremena otkako je automobil udario u gomilu".

Portparol policije potvrdio je da je poruka bila u posedu vlasti – ali tek uveče nakon napada. Zašto supruga ranije nije prosledila poruku policiji ostaje nejasno.

Ubrzo nakon slanja poruke, Džefri K. se dobrovoljno javio u psihijatrijsku kliniku u Lajpcigu 17. aprila, ali je izašao 29. aprila. Prema istrazi, sam optuženi je tvrdio da čuje glasove. Prema pisanju lista "Die Zeit", čovek je u tom vreme već bio razdvojen od supruge, sa kojom ima dete. Ona je kontaktirala kancelariju za zaštitu mladih u martu i podnela nekoliko tužbi u aprilu – zbog pretnji, klevete i uvreda. Džefri K. je navodno bar jednom pretio da će ubiti članove porodice.

Ubrzo nakon što je napustio psihijatrijsku bolnicu krajem aprila, policija je pozvana u kuću njegove supruge. Tačne okolnosti još uvek nisu jasne. Navodno je Džefri K. želeo da vidi svoje dete. Njegova bivša žena je potom pozvala policiju jer se osećala ugroženo. Džefri K. je tada sarađivao sa policajcima. Prema policiji, nisu preduzete dalje mere, već je samo obaveštenje poslato odeljenju za javno zdravlje. Odeljenje je očigledno nastojalo da pruži podršku pojedincu. Istražitelji su izjavili da će preispitati "ceo niz događaja".

Horor u Lajpcigu

Nekoliko dana nakon intervencije policije u domu njegove supruge, Džefri K. je uleteo u pešačku zonu u centru Lajpciga. Svedoci su pričali da je vozio brzinom i do 100 km/h. Automobil je pokosio više ljudi. U napadu su poginuli 63-godišnja žena i 77-godišnji muškarac, a šestoro drugih je povređeno, od kojih dvoje teško. Prema navodima vlasti, "nema naznaka političkog ili verskog motiva". Od tada su postavljeni stubići kako bi se blokirala pešačka zona.

Džefri K. je nakon jezivog zločina vraćen u psihijatrijsku bolnicu. Motiv ostaje nejasan.

Autor: S.M.