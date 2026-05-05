'Gazio je ljude sa 100 na sat!' Novi detalji užasa u Lajpcigu, poznat motiv?!

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jan Woitas ||

Dve osobe stradale su u ponedeljak u Lajpcigu kada je muškarac (33), nemački državljanin, uleteo vozilom u pešačku zonu i krenuo da gazi ljude!

Osumnjičeni Džefri K. je pri velikoj brzini uleteo u pešačku zonu oko 16.45 i krenuo da gazi sve koje su mu se našli na putu. U napadu su dve osobe stradale, dok je više osoba povređeno. Policija je uspela da ga savlada i uhapsi.

Nemački Bild piše da je Džefri oženjen i otac jednog deteta, te da radi u lokalnom bokserskom klubu kao trener. Veruje se da je napadu prethodila svađa. S kim? U ovom trenutku nije razjašnjeno. Prema nepotvrđenim informacijama, napadač je u poslednje vreme pokazivao znake psihičke nestabilnosti.

Džefri je, oko 16.45, dok je sve vrvelo od ljudi koji su se vraćali sa posla, svojim automobilom "VW tajgo" uleteo u pešačku zonu na Augustusplacu i počeo da gazi narod. Očevici tvrde da se Folksvagen kretao brzinom od 80 do 100 km/h kroz pešačku zonu.

Volkswagen se zaustavio na trgu, ispred nekoliko stubića. Fotografije sa lica mesta pokazuju da je vetrobransko staklo razbijeno, a hauba ulubljena. Kada je policija stigla na pijacu, počinilac je još uvek bio u vozilu. Predao se bez otpora. Navodno je u trenutku hapšenja pokazivao znake mentalne nestabilnosti.

Ceo grad u šoku

Otprilike sat vremena kasnije, gradonačelnik Lajpciga, Burkhard Jung saopštio je da su u napadu stradale dve osobe - žena od 63 godine i muškarac od 77 godina, oboje nemački državljani.

Ministar unutrašnjih poslova Saksonije, Armin Schuster je incident opisao kao "strašan pomahnitali napad". Istakao je da je policija potvrdila hapšenje osumnjičenog, te da više nema opasnosti po lokalno stanovništvo. Kako je naveo, tužilaštvo vodi istragu za dva ubistva i najmanje dva pokušaja ubistva.

"Žalimo za dvoje mrtvih, trenutno troje teško povređenih i mnogo više povređenih", objasnio je gradonačelnik Jung.

Autor: Marija Radić

