Horor u Lajpcigu: Kolima uleteo među pešake, ima mrtvih, pominje se i napad nožem!

Dve osobe su poginule kada je putnički automobil u ponedeljak popodne uleteo u pešačku zonu u centru nemačkog grada Lajpciga.

Vozilo se velikom brzinom zaletelo u masu u samom centru grada, a policijska portparolka potvrdila je za agencije Frans pres i Rojters da ima više stradalih, dodajući da je situacija na terenu još uvek nejasna.

Prema izveštaju Radija Lajpcig, pešačkom zonom projurio je oštećeni Folksvagenov SUV sa osobom na krovu vozila.

Očevici navode da se na mestu događaja nalazi više tela prekrivenih čaršavima, a pominju i napad nožem.

Autor: D.Bošković