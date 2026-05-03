Eksplozija u Bristolu: Ima mrtvih, oglasila se policija

Dve osobe su poginule u Bristolu nakon što je došlo do "sumnjive eksplozije", saopštile su vlasti.
Kako se navodi, eksplozija se dogodila jutros u jednoj kući u ulici Sternkort u Bristolu u Velikoj Britaniji.
Prema navodima policije, stradale su dve odrasle osobe.
Policija je eksploziju opisala kao sumnjivu i saopštila da je proglašen "veliki incident".
Istraga je u toku, a više detalja o samoj eksploziji, kao i o identitetu žrtava u ovom trenutku nije poznato.
Policija savetuje ljudima da se drže podalje od ovog područja. Stanovnici su evakuisani u obližnji ugostiteljski objekat, a ekipa za deaktivaciju bombi je na licu mesta.
Jedan evakuisani je rekao da je čuo glasan prasak oko 6:30 ujutru i da je otišao da vidi šta se dogodilo, ali mu je naoružana policija rekla da "uđe unutra".
Autor: Marija Radić