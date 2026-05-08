HOROR! Brala šumske biljke, pa pronađena mrtva: Ženu napao medved, ishod je bio fatalan

U planinskom području severnog Japana dogodila se tragična nesreća u kojoj je preminula 69-godišnja žena, a kao mogući uzrok smrti policija navodi napad medveda.

Žrtva, identifikovana kao Kumagai Čijoko iz grada Hačimantai u prefekturi Ivate, nestala je u sredu dok je boravila u šumskom području, gde je, prema navodima, brala samonikle biljke.

Nakon što je njen automobil pronađen parkiran u blizini planinske šume, policija i spasilačke ekipe pokrenule su opsežnu potragu. Žena je narednog jutra pronađena oko osam časova, bez svesti, kako leži na tlu u šumskom predelu.

Prema informacijama iz istrage, na njenom licu i glavi uočene su povrede koje odgovaraju ogrebotinama od kandži, zbog čega se ozbiljno razmatra mogućnost da je bila žrtva napada medveda.

Lokalne vlasti su najavile pojačane mere bezbednosti, uključujući angažovanje lovačkih patrola koje će obilaziti rizična područja kako bi se smanjila opasnost za stanovništvo.

Japanski mediji navode da je ovo prvi potvrđeni smrtni slučaj izazvan napadom medveda u 2026. godini u Japanu, dok se istovremeno vodi istraga i o još dva slična incidenta sa smrtnim ishodom.

Autor: D.Bošković