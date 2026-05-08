AKTUELNO

Svet

HOROR! Brala šumske biljke, pa pronađena mrtva: Ženu napao medved, ishod je bio fatalan

Izvor: Srbija danas, Foto: Pixabay.com ||

U planinskom području severnog Japana dogodila se tragična nesreća u kojoj je preminula 69-godišnja žena, a kao mogući uzrok smrti policija navodi napad medveda.

Žrtva, identifikovana kao Kumagai Čijoko iz grada Hačimantai u prefekturi Ivate, nestala je u sredu dok je boravila u šumskom području, gde je, prema navodima, brala samonikle biljke.

Nakon što je njen automobil pronađen parkiran u blizini planinske šume, policija i spasilačke ekipe pokrenule su opsežnu potragu. Žena je narednog jutra pronađena oko osam časova, bez svesti, kako leži na tlu u šumskom predelu.

Prema informacijama iz istrage, na njenom licu i glavi uočene su povrede koje odgovaraju ogrebotinama od kandži, zbog čega se ozbiljno razmatra mogućnost da je bila žrtva napada medveda.

Lokalne vlasti su najavile pojačane mere bezbednosti, uključujući angažovanje lovačkih patrola koje će obilaziti rizična područja kako bi se smanjila opasnost za stanovništvo.

Japanski mediji navode da je ovo prvi potvrđeni smrtni slučaj izazvan napadom medveda u 2026. godini u Japanu, dok se istovremeno vodi istraga i o još dva slična incidenta sa smrtnim ishodom.

Autor: D.Bošković

#Medved

#Suma

#fatalan

#ishod

POVEZANE VESTI

Extra

MEDVED UBIO ŽENU U ŠUMI: Ščepao je dok je razgovarala telefonom! Hitne službe zatekle JEZIV prizor

Region

Tragedija u Mostaru: Žena preminula nakon pada s balkona

Hronika

Žena pronađena mrtva u stanu na Voždovcu: Imala je vidljive povrede, hitno reagovala policija

Hronika

Žena u izgubila svest u kolima, pa umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega, horor u Hrvatskoj

Svet

HOROR SCENA U JAPANU: Pronađeno RASKOMADANO telo službenika Ministarstva saobraćaja i infrastrukture

Region

Nezapamćen horor u Puli: Muškarac napustio automobil dok je dete bilo u njemu - Kola krenula nizbrdo i pregazila drugo dete!