Okončana talačka kriza u banci u Nemačkoj: Taoci nepovređeni, počinioci pobegli

Talačka kriza u banci u nemačkom gradu Zincig okončana je danas kada je policija upala u filijalu Folksbanke i pronašla dva taoca, nakon što su počinioci pljačke pobegli.
Specijalne snage ušle su u banku oko 14:15 časova, ali nisu pronašle počinioce, već vozača kombija za transport novca i službenika banke zaključane u sobi, koji su nepovređeni.
"Njih dvojica su zbrinuti i trenutno se nalaze pod istragom", izjavio je portparol policije Jirgen Fahinger za Bild.
Policija tokom cele akcije nije imala kontakt sa taocima i počiniocima.
Operacija velikih razmera je time završena, ali kordoni policije i dalje ostaju dok forenzičari dolaze na mesto događaja, prenose nemački mediji.
Potraga za počiniocima je u toku.
Automatski alarm filijale Folksanke aktivirao je poziv za hitne slučajeve danas u 9.06 ujutru.
Veliki broj policaja, hitne pomoći i vatrogasaca odmah je stigao na lice mesta, a stanovnicima u ograničenom području nije bilo dozvoljeno da napuste svoje domove.
Prema navodima Bilda i Špigela, vozilo za transport novca jutros je stiglo ispred filijale banke u centru grada, a nepoznati muškarac je, kako se sumnja, presreo i zapretio jednom od zaposlenih prilikom ulaska u banku.
Autor: Marija Radić