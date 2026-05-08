PRVI SNIMCI DRAME U NEMAČKOJ BANCI! Nepoznati muškarac upao u filijalu i uzeo zaposlene za taoce, sumnja se da ima više počinilaca (VIDEO+FOTO)

Pojavile su se prve fotografije i snimci talačke krize u Volksbanci u nemačkom gradu Zincigu.

Pojavile su se prve fotografije i snimci talačke krize u Volksbanci u nemačkom gradu Zincigu.

Kako je potvrdila policija, operacija traje od 9 časova ujutru.

Na terenu su raspoređene jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice, dok područje iz vazduha nadgledaju helikopteri. Uži centar grada je u potpunosti blokiran, prenosi Bild.

Incident je počeo jutros kada se blindirano vozilo za prevoz novca zaustavilo ispred banke.

Prema pisanju lista "Bild", u trenutku kada je jedan od radnika obezbeđenja izašao iz vozila kako bi ušao u zgradu, presreo ga je i zapretio mu nepoznati muškarac. Pretpostavlja se da se otmičar i zaposleni trenutno nalaze u trezoru banke.

Sumnja se da ima više počinilaca

Portparol policije je izjavio da se sumnja na prisustvo više počinilaca i talaca unutar zgrade, među kojima je i vozač oklopnog vozila (koje je i dalje parkirano ispred ulaza).uzeo

Situacija na terenu je trenutno stabilna, a nadležni uveravaju da nema opasnosti po građane koji se nalaze van blokiranog područja.

Policija je apelovala na javnost da ne širi dezinformacije putem društvenih mreža, dok lokalno stanovništvo već razmenjuje upozorenja da se strogo izbegava centar grada.

Zincig se inače nalazi u dolini reke Ar, u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, nedaleko od granice sa Severnom Rajnom-Vestfalijom. Najbliži veći gradovi su Bon, udaljen oko 20 kilometara, i Koblenc, na oko 30 kilometara udaljenosti.

Autor: D.Bošković

