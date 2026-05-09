DRAMA NA PACIFIKU: Vojska SAD napala brod, tvrde da ima mrtvih

Američka vojska saopštila je da je u napadu koji je u petak izvela na brod u istočnom Pacifiku ubijeno dvoje ljudi, dok je jedna osoba preživela, navodeći da je plovilo bilo pod upravom "označenih terorističkih organizacija".

Južna komanda SAD je navela da je pogođeni brod bio pod upravom "označenih terorističkih organizacija" i da se kretao poznatim rutama za trgovinu drogom, ali nije identifikovala organizacije niti pružila dodatne dokaze za svoje tvrdnje, javlja Rojters.

Komanda je saopštila da je američka Obalska straža obaveštena o operacijama potrage i spasavanja, dok je, prema navodima lista Njujork tajms, koji se poziva na američkog zvaničnika, meksička mornarica zadužena za potragu za preživelima.

Rojters navodi da je u pitanju najnoviji u nizu udara koje organizacije za ljudska prava nazivaju "vansudskim ubistvima", a Vašington opisuje kao operacije protiv "narko-terorista".

