Izrael je prisilno raselio skoro 40.000 Palestinaca od početka 2025. godine

Izrael je prisilno raselio skoro 40.000 Palestinaca iz njihovih domova širom okupirane Zapadne obale od početka prošle godine, saopštile su Ujedinjene nacije.



Zamenik portparola generalnog sekretara UN, Farhan Hak naveo je podatke Kancelarije za koordinaciju humanitarnih poslova tokom brifinga u sedištu UN u Njujorku, prenosi Al Džazira.

Prema njegovim rečima, izraelske akcije, uključujući i trenutne operacije, nastavljaju da "dovode do raseljavanja".

Samo u prvoj nedelji maja, rušenja koja su sproveli izraelski doseljenici raselila su 42 Palestinca, uključujući 24 dece.

Izraelske snage i naoružani doseljenici sprovode kontinuirane napade širom gradova Zapadne obale pod vojnom zaštitom, ciljajući civile i njihove domove, piše Al Džazira.

Izrael i dalje kontroliše više od polovine Gaze, dok su gotovo svi preostali objekti uništeni.

Skoro celo stanovništvo od više od dva miliona Palestinaca sada živi u uskom priobalnom pojasu, uglavnom u šatorima i oštećenim zgradama, pod kontrolom Hamasa.

Autor: S.M.