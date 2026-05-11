Evrobarometar: Velika većina Evropljana vidi koristi od članstva u EU; Unija prepoznata kao stub stabilnosti i bezbednosti

Objavljeno uoči Dana Evrope, novo istraživanje Evrobarometra pokazuje da skoro tri četvrtine Evropljana smatra da je njihova zemlja imala koristi od članstva u EU. U izazovnom globalnom kontekstu, građani sve više vide EU kao izvor stabilnosti, uz rekordnu podršku zajedničkoj odbrambenoj i bezbednosnoj politici.

Tri četvrtine ispitanika (75%) izjavilo je da se osećaju kao građani EU, što se podudara sa najvišim nivoom ikada zabeleženim u proleće 2025. godine.

EU – stub stabilnosti i bezbednosti



Evropljani snažno vide EU kao stabilizujuću silu u nesigurnom svetu (73%, +6 procentnih poena). Sa 81% (+2 pp), podrška zajedničkoj odbrambenoj i bezbednosnoj politici među državama članicama vratila se na najviši nivo u poslednje dve decenije. Oko osam od deset Evropljana smatra da bi EU trebalo da diverzifikuje svoje trgovinske odnose (80%) i gradi partnerstva sa zemljama van EU (79%).

Nastavak snažne podrške odgovoru EU na rat u Ukrajini

Istraživanje pokazuje da se 76% ispitanika slaže da je ruska invazija na Ukrajinu pretnja bezbednosti EU. Podrška odgovoru EU na invaziju ostaje snažna i iznosi 55% (+2 pp). Velika većina Evropljana podržava ključne mere, uključujući:

Prihvat ljudi koji beže od rata (80%)

Pružanje finansijske i humanitarne podrške (75%)

Održavanje sankcija protiv Rusije (70%)

Ukupno 76% se slaže da bi EU trebalo da nastavi da podržava Ukrajinu dok se ne postigne pravedan i trajan mir. Pored toga, 57% odobrava dodeljivanje kandidatskog statusa Ukrajini, a 56% se slaže da EU finansira kupovinu i nabavku vojne opreme za Ukrajinu.

Jačanje poverenja u EU uz stabilan optimizam

Većina Evropljana veruje Evropskoj uniji (51%), što je za tri procentna poena više nego u istraživanju iz jeseni 2025. Poverenje je najviše poraslo u Francuskoj (+11 pp), Danskoj (+9 pp) i Portugalu (+8 pp), a najviši nivo dostiglo je među mladima uzrasta od 15 do 24 godine (61%).

Glavni razlozi za poverenje u EU:

Zaštita demokratije i osnovnih vrednosti (42%)

Zaštita od spoljnih pretnji (33%)

Stav da je EU pravi nivo za rešavanje globalnih izazova (31%)

Optimizam u pogledu budućnosti EU blago je porastao (60%, +1 pp), a najoptimističniji su mladi (68%). Skoro šest od deset građana (57%) zadovoljno je načinom na koji demokratija funkcioniše u EU. Vrednosti koje najbolje predstavljaju EU su mir (41%), demokratija (32%) i poštovanje vladavine prava i ljudskih prava (28%).

lobalna situacija i troškovi života kao najveće brige

Brige Evropljana sve više oblikuju globalna dešavanja. Na nivou EU, konflikt na Bliskom istoku je sada najveća briga (25%), ispred šire međunarodne situacije (23%) i ruskog rata protiv Ukrajine (20%). Istovremeno, troškovi života ostaju dominantna briga na nacionalnom (36%) i ličnom nivou (52%).

Snažna podrška evru uprkos ekonomskim neizvesnostima

Podrška evru u EU ostaje na nivou od 74%, što je najviši nivo od njegovog uvođenja 2002. godine. U evrozoni je ta brojka još veća – čak 82%. U Bugarskoj, poslednjoj zemlji koja se pridružila evrozoni, podrška je značajno porasla i sada većina građana favorizuje zajedničku valutu (55%).

Što se tiče investicionih prioriteta iz budžeta EU, građani bi želeli da se sredstva troše na:

Zapošljavanje, socijalna pitanja i javno zdravlje (41%)

Bezbednost i odbranu (38%)

Obrazovanje, mlade, kulturu i medije (37%)

Pozadina istraživanja

Standardni Evrobarometar 105 (proleće 2026.) sproveden je između 12. marta i 5. aprila 2026. u 27 država članica. Ukupno je intervjuisano 26.415 građana EU putem ličnih intervjua. Intervjui su takođe obavljeni u devet zemalja kandidata i potencijalnih kandidata (svi osim Ukrajine) i u Ujedinjenom Kraljevstvu.