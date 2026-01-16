Macut: Odobrenih 56,5 miliona evra od EU potvrda su ekonomske i političke stabilnosti

Premijer Đuro Macut izjavio je danas da je odobrenje prve tranše isplate u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan jasan pokazatelj da je Vlada Srbije, uz podršku predsednika Aleksandra Vučića, čvrsto posvećena reformama.

U objavi na Instagramu, Macut je istakao da je Srbija pokazala da je moguće sprovoditi promene u korist boljeg života građana uprkos unutrašnjim izazovima.

On je čestitao ministarstvima za evropske integracije i spoljne poslove, kao i drugim resorima, na radu koji je omogućio pristup sredstvima iz Instrumenta za reforme i rast. Premijer je pozvao na konstruktivan dijalog sve aktere kojima je stalo do napretka zemlje, ističući da bi sredstva EU trebalo da donesu konkretan boljitak svakom pojedincu i da oko tog cilja ne bi smelo biti podela na javnoj sceni.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali precizirao je da je za uplatu odobreno 56,5 miliona evra, od čega će 26,3 miliona biti direktno uplaćeno u budžet Srbije, dok je preostalih 30,2 miliona namenjeno projektima u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Ova sredstva odnose se na reforme sprovedene u drugoj polovini 2024. godine. Evropska komisija je procenila da je Srbija uspešno ispunila ključne korake iz Reformske agende, uključujući implementaciju trećeg energetskog paketa, uvođenje 5G mreže i usklađivanje sa viznim režimom Evropske unije.

Autor: Dalibor Stankov