Srbin nastradao u SAD, pokrenuta humanitarna kampanja za pomoć porodici

Sa neizmernim bolom i tugom, srpska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama oprašta se D. B. (38), koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u subotu, 9. maja 2026. godine.

Nesreća se dogodila u gradu Erlsboro, u saveznoj državi Oklahomi, piše portal Čikago dešavanja.

Dušan, rođen 12. maja 1988. godine u Užicu, Srbija, bio je poznat kao čovek velikog srca i plemenite duše, a vest o njegovom preranom odlasku, samo nekoliko dana pre njegovog 38. rođendana, ostavila je porodicu, kolege i brojne prijatelje u šoku.

Apel za pomoć porodici

U ovim najtežim trenucima, pokrenuta je humanitarna kampanja ma stranici GoFundMe kako bi se pružila podrška Dušanovoj porodici da prebrodi dane koji su pred njima.

Prikupljena sredstva biće iskorišćena za pokrivanje troškova sahrane, kao i za pružanje direktne finansijske pomoći porodici, kako bi im se bar malo olakšao ovaj bolan period.

Organizatori kampanje mole sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu - svaka donacija, bez obzira na iznos, znači mnogo. "Ukoliko niste u mogućnosti da donirate novac, molimo vas da podelite ovu informaciju kako bismo zajedničkim snagama pružili ruku podrške porodici Božović", navodi se u apelu.

