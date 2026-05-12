Kaja Kalas poručuje da Zapadni Balkan ostaje srce evropske bezbednosti

U dvoranama Evropske službe za spoljne poslove u Briselu juče je vladala atmosfera koja odiše odlučnošću i novom energijom.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, stala je pred novinare nakon produktivnog sastanka sa ministrima spoljnih poslova, a njena poruka bila je jasna: u svetu koji se brzo menja, Evropa bira put stabilnosti, solidarnosti i proširenja.

Zapadni Balkan: Više od partnera – deo porodice

Za nas u regionu, najvažniji deo zasedanja bio je onaj posvećen Zapadnom Balkanu. Kalas je naglasila da naš region nije samo „strateški prioritet“, već integralni deo evropskog projekta.

„Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji. Koraci koje smo danas preduzeli usmereni su direktno ka tom cilju“, izjavila je Kalas.

Ministri su dali zeleno svetlo za dublju saradnju u oblastima odbrane i bezbednosti. Šta to konkretno znači za građane? Više podrške u borbi protiv dezinformacija i hibridnih pretnji, ali i jasnije investiranje u stabilnost kroz Evropski mirovni fond. Ipak, uz podršku dolazi i ruka prijateljstva koja traži doslednost. Kalas je podsetila da partnerstvo funkcioniše u oba smera – Unija očekuje reforme, vladavinu prava i, ono što je posebno važno u ovim geopolitičkim vremenima, potpuno usklađivanje sa spoljnom politikom EU. To nije samo „štikliranje polja“, već potvrda da svet vidimo istim očima.

Ukrajina: Investicija u našu zajedničku bezbednost

Govoreći o Ukrajini, visoka predstavnica je iznela optimistične, ali trezvene podatke. Uz zajam od 90 milijardi evra i značajne pomake na terenu, dinamika rata se menja.

Posebno dirljiv momenat bio je osvrt na sudbinu otete ukrajinske dece. Kalas je najavila nove sankcije za one koji su odgovorni za ove zločine, naglašavajući da je „krađa dece napad na budućnost“. Za Evropu, podrška Ukrajini nije čin milosrđa, već, kako kaže, „investicija u našu sopstvenu bezbednost“.

Zaokret na Bliskom istoku i u Siriji

Sednica je donela i značajne novosti u odnosima sa Bliskim istokom. EU planira da ubrza sporazume o strateškom partnerstvu sa zemljama Zaliva, dok se u Gazi nastoji prevazići politički zastoj. Kalas je saopštila da je postignut politički dogovor o sankcionisanju ekstremnih izraelskih naseljenika na Zapadnoj obali, ali i lidera Hamasa, šaljući poruku da nasilje i ekstremizam uvek nose posledice.

Zanimljiv preokret dogodio se u vezi sa Sirijom. Nakon pada Asadovog režima, EU je brzo reagovala podržavajući političku tranziciju, a juče je odlučeno da se u potpunosti obnovi sporazum o saradnji, što je snažan signal normalizacije odnosa i nade za ovaj napaćeni region.

Tokom sesije pitanja i odgovora, Kalas je pokazala i svoju ljudsku stranu. Na pitanje o njenoj ulozi u potencijalnim pregovorima sa Rusijom, duhovito se prisetila reči Džordža V. Buša o tome da političar nekada mora sam da „zatrubi u svoj rog“ ako želi da se njegov glas čuje. Kao bivša advokatica sa bogatim iskustvom u pregovorima, poručila je da je spremna da prozre svaku zamku, ali da se sa Rusijom može pregovarati samo kada pokaže stvarnu dobru volju – koje trenutno nema.

Brisel u proleće 2026. godine ne gleda samo u papire i birokratiju, već u ljude. Bilo da je reč o otvaranju svih klastera za Ukrajinu pre leta ili o jačanju otpornosti Crne Gore i Srbije, cilj je isti – stabilan, miran i ujedinjen evropski kontinent.

Za Srbiju i njene susede, vrata su širom otvorena. Na nama je da hrabro zakoračimo kroz njih, deleći i odgovornost i privilegije koje donosi članstvo u najvećoj mirovnoj porodici na svetu.