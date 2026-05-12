DRAMATIČNO UPOZORENJE SZO: Očekujemo porast broja slučajeva hantavirusa

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Susan Montoya Bryan ||

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhan Gebrejesus izjavio je da se očekuje povećanje broja slučajeva hantavirusa zbog perioda koji je protekao između pojave prvog slučaja i potvrde zaraze.

Govoreći na konferenciji za novinare, Tedros je naveo da je prvi slučaj zabeležen 6. aprila na kruzeru MV Hondius, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek oko 24. ili 25. aprila, preneo je Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, tokom tog perioda putnici su imali brojne međusobne kontakte, što povećava mogućnost daljeg širenja virusa uprkos preventivnim merama koje su kasnije uvedene.

"Očekivali bismo više slučajeva", rekao je Tedros, dodajući da period inkubacije hantavirusa traje između šest i osam nedelja.

Autor: Jovana Nerić

