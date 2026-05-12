NEVEROVATNA PRESUDA U ITALIJI: Dete zvanično ima DVA OCA i majku!

Dete je rođeno u Nemačkoj, gde živi sa dva oženjena muškarca. Jedan od njih je biološki otac, a dete je začeto sa ženom koja je prijateljica para. Otac koji nije biološki, a ima italijansko i nemačko državljanstvo, usvojio je dete u skladu sa nemačkim zakonom i zatražio je da se usvajanje prizna u Italiji.

Italijanski sud doneo je istorijsku presudu kojom se priznaje da četvorogodišnje dete ima tri roditelja - dva oca i jednu majku - što je izazvalo reakciju konzervativnih katoličkih krugova.

Odluku, o kojoj su danas izvestile brojne italijanske mediji, potvrdio je Paska Manfredi, advokat jednog od dečakovih očeva, javlja Rojters.

Odluka italijanskog suda

Lokalne italijanske vlasti su u početku odbile njegov zahtev, sumnjajući da se radi o surogatnom majčinstvu u inostranstvu. Italijanska konzervativna vlada je nedavno tu praksu proglasila krivičnim delom. Međutim, apelacioni sud u Bariju, na jugu Italije, poništio je tu odluku, utvrdivši da u ovom slučaju nije bilo sporazuma o surogatnom majčinstvu.

Konačna presuda znači da Italija, kao i Nemačka, priznaje da dete ima dva oca i jednu majku. „Ovde nije bilo tajnog sporazuma o surogatstvu, već tri osobe koje sve žele da budu roditelji deteta, što je sud priznao“, rekao je advokat Manfredi za Rojters.

Presuda objavljena na godišnjicu zakona o istopolnim zajednicama

Iako je presuda doneta u januaru, objavljena je na desetu godišnjicu zakona kojim se legalizuju istopolni brakovi u Italiji. Odluku je osudilo katoličko udruženje Pro Vita & Famiglia, koje se zalaže za tradicionalne porodične vrednosti.

Udruženje je saopštilo da je zakonsko priznanje istopolnih zajednica „preokrenulo porodični zakon i izložilo maloletnike svim vrstama društvenih i ideoloških eksperimenata“.

Autor: D.Bošković