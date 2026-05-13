Tramp sa Huangom stigao u Peking: Razgovaraće sa Sijem o trgovini i tehnologiji

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastao se sa generalnim direktorom kompanije za proizvodnju čipova "Nvidia" Džensenom Huangom tokom zaustavljanja na Aljasci, uoči dolaska u Peking na razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o trgovini, tehnologiji i drugim spornim pitanjima između dve zemlje.

Tramp bi trebalo da stigne u Peking kasno u sredu, a sastanci sa Sijem planirani su za 14. i 15. maj i uključivaće banket i obilazak Hrama Neba, lokaliteta pod zaštitom UNESCO, preneo je Rojters.

Prema navodima Rojtersa, Tramp je rekao da će od kineskog lidera tražiti da "otvori" kinesko tržište američkim kompanijama, uključujući proizvođača "Nvidia", koji pokušava da dobije regulatornu dozvolu za prodaju svojih H200 čipova za veštačku inteligenciju u Kini.

Izvor upoznat sa situacijom je rekao da je Huang u poslednjem trenutku pozvan da se pridruži delegaciji i da nije bio na prvobitnom spisku rukovodilaca koji putuju sa predsednikom.

Paralelno sa Trampovom posetom, američki ministar finansija Skot Besent započeo je razgovore sa kineskim potpredsednikom He Lifengom na aerodromu Inčon u Južnoj Koreji o ekonomskim i trgovinskim pitanjima.

Vašington i Peking nastoje da očuvaju trgovinski sporazum postignut prošlog oktobra, kojim su suspendovane visoke američke carine na kinesku robu i ublažene kineske restrikcije na izvoz retkih zemalja.

Američki zvaničnici navode da SAD žele da povećaju izvoz Boing aviona, poljoprivrednih proizvoda i energije u Kinu kako bi smanjile trgovinski deficit, dok Peking traži ublažavanje američkih ograničenja na izvoz opreme za proizvodnju čipova i naprednih poluprovodnika.

Pored trgovine, razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu.

Analitičari ocenjuju da Tramp u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posledica po Republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske.

Autor: Marija Radic