Srbin slupao porše u udesu kod Frankfurta, pa pobegao: Sad ga traže

Nemačka policija pokrenula je potragu za državljaninom Srbije M. M., nakon što je luksuzni „porsche“ kojim je upravljao pronađen potpuno oštećen pored puta u blizini Brukhobela, nedaleko od Frankfurta.

Prema informacijama istražitelja, nesreća se dogodila u četvrtak, 7. maja, dok se crni sportski automobil kretao autoputem ka Frankfurtu.

Iz za sada nepoznatih razloga vozač je iznenada zakočio, nakon čega je vozilo izgubilo kontrolu, proklizalo i silovito udarilo u zaštitnu ogradu.

Kada je policija stigla na mesto nesreće, vozača nije bilo. Od tada traje potraga za M. M, za kog se veruje da je upravljao skupocenim automobilom sa srpskim registarskim oznakama.

Posebnu pažnju izazvala je vrednost vozila, jer se procenjuje da luksuzni „Porsche“ vredi oko 250.000 evra.

Ipak, nakon nesreće automobil je pretrpeo ogromna oštećenja, a zajedno sa uništenom zaštitnom ogradom ukupna materijalna šteta procenjena je na oko 120.000 evra.

Autor: S.M.