OVO DETE JE PROVELO 48 SATI U ŠUMI! Ispovest oca malenog Aleksandra (5) ledi krv u žilama! (VIDEO)

Petogodišnji dečak Aleksandru, koji je nestao u okrugu Sibinj, pronađen je živ i zdrav nakon 48 sati potrage, usledio emotivni susret sa ocem

Petogodišnji dečak Aleksandru, koji je nestao u ponedeljak u okrugu Sibinj (Sibiu), pronađen je u sredu nakon dramatične potrage koja je trajala više od 48 sati.

- Maloletnik je pronađen živ i u stabilnom je stanju - potvrdili su iz Inspektorata opšte avijacije.

Mališan je lociran oko 13 časova u selu Sebešu de Sus, svega dva kilometra od mesta gde je poslednji put viđen.

Presudan trenutak dogodio se kada ga je posada policijskog helikoptera uočila kako potpuno mirno stoji usred guste šume, čekajući da neko dođe po njega.

"Rekao je da nas voli"

Otac dečaka, slomljen od emocija, jedva je zadržavao suze dok se zahvaljivao stotinama ljudi koji su učestvovali u potrazi.

- Hvala vam svima, vaša dela su ogromna. Ovo je bilo predugo vreme, pod neopisivim stresom, ali zahvaljujući vama moje dete je opet sa mnom - izjavio je otac.

Na pitanje šta mu je sin prvo rekao kada su se ponovo sreli, kratko je odgovorio: "Rekao je mami i meni da nas voli."

Opsežna potraga: Proveravan svaki tavan i podrum

Podsetimo, Aleksandru je nestao u ponedeljak oko 18 časova dok je bio sa ocem na porodičnoj farmi. Otac je popravljao ogradu u oblasti "Ruska", a dečak se u blizini igrao, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

U potragu su se uključile stotine ljudi — policija i žandarmerija, gorski spasioci, brojni volonteri, psi tragači, dronovi i helikopteri.

Policija je saopštila da je detaljno proverena površina od 15 kvadratnih kilometara, uključujući neprohodne šumske predele. samom selu, spasilačke ekipe su išle od vrata do vrata, proveravajući svako domaćinstvo – od šupa i podruma do tavana kuća.

Tokom potrage, građanima su stizale i RO-Alert poruke sa opisom dečaka, a čitava Rumunija je sa strepnjom iščekivala vesti.

Aleksandru je odmah nakon pronalaženja pregledan na licu mesta, nakon čega je prevezen u bolnicu na detaljne analize.

Iako je proveo dve noći na otvorenom, njegovo stanje je, na sreću, stabilno.

Autor: D.Bošković