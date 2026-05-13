Nemački tužioci optužuju pedijatra za zlostavljanje u 130 slučajeva

Јavno tužilaštvo u Potsdamu u Nemačkoj optužilo je pedijatra iz Brandenburga po 130 tačaka optužnice za seksualno zlostavljanje i silovanje dece, prenosi Špigel.

Veći deo dela osumnjičeni je prema navodima tužilaštva, izvršio "u okviru obavljanja svoje profesionalne delatnosti", a regionalni sud će ispitati slučaj i kasnije saopštiti da li će biti pokrenut glavni postupak.

Pedijatar (45) je navodno bio zaposlen u bolničkoj grupi, a optužbe za 130 krivičnih dela odnose se na period od početka decembra 2013. godine do novembra 2025. godine.

U januaru je prijavljeno da je pedijatar navodno zlostavljao dete dok je bio na dužnosti u bolnici u Ratenovu, zapadno od Berlina, a nakon prijave koju je podnela majka deteta u novembru 2025. godine, policija je izvršila pretrese.

Tokom istrage zaplenjeni su brojni uređaji za skladištenje podataka, a osumnjičeni je od tada zadržan u pritvoru zbog opasnosti od ponovnog izvršenja krivičnog dela.

Klinike Havelland su već u januaru najavile da će preispitati svoje mere zaštite i uz pomoć stručnjaka detaljno istražiti slučaj.

Tokom pregleda deteta, prema njihovom saopštenju, prekršen je važeći princip „četiri oka“ koji zahteva prisustvo dve osobe.

"Pokrenuta je interna istraga. Navodi potresaju poverenje pacijenata i njihovih porodica", izjavio je medicinski direktor Majk Lehsnau.

