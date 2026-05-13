Netanjahu tajno posetio Ujedinjene Arapske Emirate tokom rata Izraela i Irana

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tajno je posetio Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) tokom rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, saopštila je danas kancelarija izraelskog premijera.

Kako se navodi, Netanjahu se sastao sa predsednikom UAE, šeikom Mohamedom bin Zajedom, a iz kancelarije izraelskog premijera ocenili su da je poseta dovela do "istorijskog proboja" u odnosima između Izraela i Emirata, preneo je Tajms of Izrael. Američki zvaničnici prethodno su objavili da je Izrael tokom sukoba sa Iranom poslao bateriju sistema "Gvozdena kupola" i vojnike u UAE radi upravljanja tim sistemom.

Prema pisanju lista Volstrit džurnal, direktor obaveštajne agencije Izraela - Mosada David Barnea najmanje dva puta je tokom rata boravio u Emiratima kako bi koordinisao aktivnosti povezane sa sukobom sa Iranom.

Arapski zvaničnici i izvor upoznat sa situacijom naveli su da su Izrael i UAE navodno koordinisali i napad na veliko iransko petrohemijsko postrojenje.

Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati normalizovali su odnose 2020. godine, dok je Netanjahu, prema ranijim navodima medija, još 2018. godine tajno posetio UAE radi sastanka sa Bin Zajedom.

