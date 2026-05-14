SPREMA SE VAKCINA PROTIV VIRUSA SA KRUZERA SMRTI? Oglasili se ruski stručnjaci: Postoji jedna OZBILJNA DILEMA kada je reč o hantavirusu

Vakcina protiv hantavirusa može biti razvijena, ali ako se sprovede po svim standardima i prođe sva neophodna ispitivanja, taj proces bi mogao da potraje nekoliko godina, rekao je epidemiolog Ruske akademije nauka i zamenik predsednika Ruske akademije obrazovanja Genadij Oniščenko.

- Spremni smo da proizvedemo vakcinu. I to nije toliko naučni izazov koliko tehnološki. Može da se napravi na isti način kao što smo uradili sa koronavirusom. Ali, naravno, ako pratimo sve standarde registracije lekova - pretklinička ispitivanja, zatim tri faze kliničkih ispitivanja - sam proces registracije će trajati nekoliko godina - rekao je Oniščenko za TASS.

hantavirusa treba vakcinisati ljude - ima ih više od 40 - ali nema potrebe da se razvijaju lekovi protiv svih njih odjednom.

Takođe je važno razumeti koga tačno treba vakcinisati, istakao je ruski epidemiolog.

Oniščenko je naglasio i da spremnost jedne zemlje da spreči epidemiju hantavirusa zavisi 70 odsto od njenih građana.

Prema nejgovim rečima, važno je da građani poslušaju savete, izbegavaju putovanja u endemske zemlje i preduzmu druge mere predostrožnosti.

Oniščenko je napomenuo da najsavremenija medicina i testiranje neće moći efikasno da se bore protiv virusa ako ljudi ne poštuju mere predostrožnosti. Takođe je rekao da bi iz bezbednosnih razloga ljudi trebalo da se uzdrže od putovanja u Argentinu i zemlje jugoistočne Azije, posebno zato što još ne postoji vakcina za hantavirus.

Dodao je da je važno ne zaboraviti ni na druge mere predostrožnosti, imajući na umu da se hantavirus prenosi putem respiratornog trakta, bliskim kontaktom, a može se širiti i hranom, posebno ako se nisu poštovala pravila skladištenja.

Epidemija smrtonosnog hantavirusa (andski soj) izbila je na holandskom kruzeru "MV Hondius" u aprilu ove godine, dok je bio na putu iz Argentine za Zelenortska Ostrva, a SZO upozorava da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda inkubacije (šest do osam nedelja) i bliskog kontakta putnika.

