Horor misterija u Britaniji: Tela tri žene pronađena na dve lokacije, jedan detalj BUDI JEZU

Plaža Brajton po lupom je službi Velike Britanije zbog zastrašujuće misterije koja se tamo odvija. Pronađena su tela tri žene na dve lokacije koja su blizu jedna drugoj. Lični predmeti su im nađeni na obali, ali još nije poznato ni ko su, pa ni kako su završile mrtve u vodi.

Usled svega, okolina plaže beleži pojačano policijsko prisustvo i pokrenuta je opsežna istraga.

Iako se isprva mislilo da su u pitanju osobe koje su bile u nekom noćnom klubu pre ulaska u vodu, ta teorija je u međuvremenu opovrgnuta i sada je narativ da nisu bile nigde slično pre smrti.

Veruje da su starosti između 20 i 30 godina.

Neke od stvari žena pronađene su na plaži, prema rečima radnika prodavnice na obali.

- Izgleda da su njihove torbice pronađene na plaži zajedno sa kaputom. Video sam pripadnike obalske straže kako traže još njihovih ličnih stvari poput telefona - rekao je jedan od očevidaca.

BREAKING NEWS UPDATE; The bodies found this morning were 3 Women; at 5.45am one apparently got into difficulty in the sea & it appears two others (friends) went into the water to help; all three sadly perished! Watch @sussex_police for Accurate Updates👇😞 pic.twitter.com/VPo5g4sERU — Norman Brennan (@NormanBrennan) 13. мај 2026.

Policija i obalska straža su pozvani zbog prijava zabrinutosti zbog osobe viđene u vodi oko 5:45 ujutru. Dve žene su navodno pronađene na plaži u obližnjoj plaži Blek Rok, dok je treća pronađena u blizini pristaništa u Brajtonu.

Policija Saseksa kaže da vredno radi na identifikaciji i razumevanju šta se tačno dogodilo.

- Naš prioritet u ovom trenutku je identifikacija ove tri žene i pronalaženje njihovih porodica, koje u ovom trenutku još uvek nisu svesne da su izgubile voljene - rekao je glavni nadzornik Adam Hejs.

Policija Saseksa kaže da porodice tri preminule žene "još nisu svesne da su izgubile voljene".

- Molio bih ljude za strpljenje dok sprovodimo ove istrage i da izbegavaju spekulacije dok je ovo u toku - rekao je načelnik indijske policije Adam Hejs.

Autor: S.M.