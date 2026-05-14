Zelenski u Bukureštu: Između nade u veliku diplomatiju i snage ukrajinskih dronova

Na samitu Bukureštanske devetke, reči ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nisu odjeknule samo kao još jedan apel za pomoć, već kao jasna vizija novog evropskog poretka u kojem Ukrajina više nije samo branilac, već i ključni učitelj bezbednosti.

Zelenski je pred lidere istoka Evrope izašao sa mešavinom opreznog optimizma i tehnološke odlučnosti, stavljajući u prvi plan predstojeće diplomatske poteze na svetskoj sceni.

Posebnu pažnju privukla je njegova izjava o očekivanjima od Vašingtona. Kijev se nada da će najavljena poseta američkog predsednika Donalda Trampa Kini biti trenutak kada će se pitanje okončanja rata u Ukrajini postaviti direktno i sa autoritetom. Zelenski veruje da bi ovaj susret dvojice svetskih lidera mogao biti prekretnica, dok istovremeno insistira da Evropa pošalje Moskvi najsnažniju moguću poruku kroz otvaranje prvog pregovaračkog klastera za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji. To bi, prema njegovim rečima, bio definitivan dokaz da su svi ruski napori da Ukrajinu otrgnu od evropske porodice bili potpuno uzaludni.

Ipak, diplomatija za Zelenskog nije samo razgovor, već i fizička snaga koja ga podupire. On je jasno poručio da se agresija može zaustaviti samo konkretnim merama na terenu, poput PURL programa, koji služi da se agresoru oduzme mogućnost postavljanja uslova i ucenjivanja slobodnog sveta. U svetu gde se tehnologija na ratištu menja brže nego ikada pre, Ukrajina je postala jedina zemlja sa stvarnom ekspertizom u modernom ratovanju. To znanje, koje se već primenjuje na Bliskom istoku i Kavkazu, sada počinje da se deli i sa evropskim partnerima kroz bilateralne „Drone Deal“ sporazume.

Sistem odbrane koji Ukrajina predlaže je višeslojan i oslanja se na inovacije. Sa velikim iščekivanjem se gleda ka junu, kada bi evropski paket od 90 milijardi evra trebalo da postane operativan. Zelenski je naglasio da će prvi deo tih sredstava biti usmeren direktno u proizvodnju dronova, čime će se ukrajinska vojna industrija još čvršće povezati sa evropskim institucijama.

Na kraju, uprkos fokusu na vojnu snagu i nove tehnologije, poruka iz Bukurešta bila je balansirana. Ukrajina ne odustaje od diplomatskih napora da se rat završi, ali poručuje da temelj te diplomatije mora biti zajednička bezbednost u kojoj niko više neće moći da pokreće ratove bez straha od posledica. Zelenski je zaključio da je svaki korak ka jačanju Ukrajine zapravo investicija u to da ucenama i ugnjetavanju na evropskom tlu više nikada ne bude mesta.

