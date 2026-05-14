SVE OČI UPRTE U PEKING: Šta slike sa susreta Donalda Trampa i Si Đinpinga govore o odnosu dva lidera?

Predsednici SAD i Kine, Donald Tramp i Si Đinping, danas su razgovarali u Kini, gde je američki predsednik u dvodnevnoj poseti. Razgovor dvojice lidera trajao je dva sata, što je znatno duže od očekivanog.

I dok mnogi spekulišu o čemu se sve pričalo iza zatvorenih vrata, način na koji je Tramp dočekan u Kini mogao bi da kaže dosta o tome kako gledaju na njega u Pekingu.

Tokom razgovora, predsednik Kine Si Đinping upozorio je Trampa da bi pitanje Tajvana, za koje Peking smatra da je deo njihove teritorije, moglo dovesti dve zemlje do konflikta. On se zalaže za odlaganje ili smanjenje prodaje američkog oružja ovom samoupravnom ostrvu, na koje Peking odavno polaže pravo.

Donald Tramp je, s druge strane, sa sobom u Peking doveo izvršne direktore 30 velikih tehnoloških kompanija u nadi da će Kina otvoriti svoja vrata većem broju američkih firmi. Nakon završetka razgovora, Tramp je obasipao hvalom svog domaćina dok je obilazio Nebeski hram iz 15. veka, gde su se kineski carevi nekada molili za veliku žetvu.

Tramp je nazvao Sija velikim vođom, opisao razgovore kao "odlične" i istakao da je Kina prelepa.

Svet su obišle fotografije dvojice lidera koji su polako razgledali Nebeski hram, dok je vodič američkom predsedniku objašnjavao sve o zdanju. Za to vreme su članovi delegacije išli tiho, par koraka iza.

Si Đinping se smeškao dok je Tramp, kako se čini, pažljivo slušao sve ono što vodič govori, a potom ga je kineski lider poveo do mesta gde su zajedno "pozirali" za fotoreportere.

Na kratko pitanje Trampu kako razgovori teku, američki predsednik je odgovorio "sjajno". Kada je usledilo pitanje o Tajvanu, Tramp ga je samo preskočio, govoreći "divno mesto, predivno, Kina je prelepa".

Ipak, novinari su bili uporni, ali i na nova pitanja o Tajvanu, Tramp je samo gledao napred, isto kao i Si Đinping.

Kada je treći put postavljeno isto pitanje, dvojica lidera su ostavila novinare i krenuli put hrama.

I dok se svi pitaju šta su Tramp i Si pričali dok su sedeli za istim stolom, ujedno se i analizira kako treba tumačiti doček koji je priređen za američkog predsednika, kao i to kako se on ponašao tokomk susreta.

Iako je Donald Tramp izgradio politički brend govoreći oštro o Kini, danas je obasipao komplimentima svog domaćina dok je sedeo preko puta njega.

"Vi ste sjajan vođa. To kažem svima", rekao je Tramp Siju u onome što je izgledalo kao neplanirana izjava.

Tramp je izgledao impresioniran preciznošću vojne počasne garde koja je činila ceremonijalni doček ispred Velike narodne sale. Uživao je u obožavanju kineske dece koja su mahala i navijala - dva puta je zastao da se pozdravi.

Iako vizuelni prikazi ove posete mogu biti osmišljeni da laskaju američkom predsedniku, treba imati na umu da, u kineskom svetu diplomatije, ova pažljiva koreografija, za koju se zna da će biti emitovana uživo preko američkih mreža, nosi pravu težinu.

Spektakl je osmišljen da pokaže da su vrata Kine otvorena za goste. Si je poslednjih meseci proširio crveni tepih za brojne svetske lidere, uključujući saveznike SAD poput Kanade, Velike Britanije i Nemačke - svi željni da postignu dogovor sa Pekingom.

A sada, ova veličanstvena dobrodošlica može neke navesti na zaključak da se ravnoteža snaga pomera u pravcu Kine, piše BBC.

Autor: S.M.