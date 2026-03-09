UDARNO: Razgovarali Putin i Tramp

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su danas telefonom.

Prema navodima, razgovor dvojice predsednika je trajao oko sat vremena.

Putin i Tramp su razgovarali o temama "u vezi sa aktuelnom međunarodnom situacijom".

"Donald Tramp je pozvao Vladimira Putina da razgovaraju o nizu izuzetno važnih pitanja vezanih za aktuelni razvoj međunarodne situacije", rekao je pomoćnik predsednik Jurij Ušakov.

Dvojica predsednika su razgovrali i o situaciji u Iranu.

Autor: Marija Radić