UDARNO: Razgovarali Putin i Tramp

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su danas telefonom.
Prema navodima, razgovor dvojice predsednika je trajao oko sat vremena.
Putin i Tramp su razgovarali o temama "u vezi sa aktuelnom međunarodnom situacijom".
"Donald Tramp je pozvao Vladimira Putina da razgovaraju o nizu izuzetno važnih pitanja vezanih za aktuelni razvoj međunarodne situacije", rekao je pomoćnik predsednik Jurij Ušakov.
Dvojica predsednika su razgovrali i o situaciji u Iranu.
Autor: Marija Radić