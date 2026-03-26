Lavrov: Putin i Tramp komuniciraju kao što i priliči vodećim političarima

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, poštuju jedan drugog i komuniciraju kao što i priliči vodećim političarima, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

"Sada se govori o 'duhu Enkoridža'. To je uvek bio normalan deo odnosa između predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa. Poštuju jedan drugog, ne slažu se uvek oko svega, ali znaju kako da razgovaraju kako priliči muškarcima i vodećim političarima: iskreno, bez skrivanja problema ili razlika. U tome je bio dobar 'duh'. Ali nije stvar u 'duhu', već u jasnim, konkretnim razumevanjima do kojih su došli. Amerikanci to znaju", rekao je Lavrov za TV Frans.

Ruski ministar je rekao i da za sada nisu sazreli uslovi za obnavljanje dijaloga Moskve i Vašingtona o nuklearnom obuzdavanju.

"Kada nam Amerikanci govore da je potrebno obnoviti dijalog o strateškoj stabilnosti, nuklearnom obuzdavanju, kontroli naoružanja, smatramo da je to u određenoj fazi važno. Za sada uslovi nisu sazreli, imajući u vidu da su Amerikanci potkopali sve osnove našeg partnerstva u vojnoj sferi, strateškoj sferi", rekao je Lavrov.

Kako je dodao, iz doktrinarnih dokumenata SAD za sada se ne vidi da je Vašington spreman da se vrati na uslove koji su omogućavali da se zaključe sporazumi o strateškom ofanzivnom naoružanju, prenosi Sputnjik.

On je govorio i o "dopuštenju SAD" da Rusija prodaje svoju naftu i rekao da su tankeri kojima su SAD navodno "dozvolile" da prodaju rusku naftu već na putu ka svojim odredištima.

"SAD su, preko ministra finansija ili energetike, saopštile da su blagonaklono dopustile Rusiji da prodaju svoju naftu koja se već nalazi na moru, u tankerima. Kažu, neka uživaju u toj mogućnosti mesec dana, ali tankeri u moru koji su išli kao svojoj destinaciji su se bez obzita na to već kretali", naveo je Lavrov.

On je naglasio da su sankcije SAD, EU i Velike Britanije prema Rusiji apsolutno nelegitimne.

„Mi ih se, naravno, ne pridržavamo. Ne možemo da razumemo niti da podržimo stav država koje su primorane da se pridržavaju ovih potpuno nezakonitih ograničenja“, dodao je ruski ministar inostranih poslova.

Autor: Marija Radić