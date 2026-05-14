STRAVIČNA NESREĆA U DUBAIJU: Kamion udario u autobus, ima mrtvih i ranjenih

Jedan radnik je poginuo, a 19 je povređeno, od kojih je osam u kritičnom stanju, nakon što je kamion udario u autobus za prevoz radnika u Dubaiju, navodi se u saopštenju policije.

Nesreća se dogodila u blizini mosta Šeik Zajed bin Hamdan u pravcu Emirati Rouda, prenosi Gulf News.

Od 19 povređenih koji su prevezeni u bolnicu na lečenje, osam je zadobilo povrede opasne po život, dve su zadobile umerene, dok su kod devet radnika utvrđene lakše povrede.

Direktor Generalnog odeljenja za saobraćaj, brigadir Džuma Salem bin Suvajdan, izjavio je da je preliminarna istraga pokazala da je autobus zbog tehničkog kvara naglo zaustavljen na sredini puta, nakon čega je u zadnji deo udario kamion.

Dodao je da vozač kamiona navodno nije obratio pažnju i nije održao bezbedno rastojanje.

Suvajdan je takođe saopštio da su saobrajne patrole i timovi za istragu požurili na lice mesta kako bi obezbedili područje, regulisali kretanje saobraćaja, olakšali spasilačke operacije i preusmerili vozila alternativnim pravcima kako bi umanjili zastoje.

Policija Dubaija je upozorila vozače na ozbiljne rizike zaustavljanja na putevima, posebno kada se vozila pokvare usled tehničkih kvarova, nestašice goriva ili oštećenja guma, apelujući na vozače da provere svoja vozila pre nego što se uključe u saobraćaj

Ovaj prekršaj se smatra među vodećim uzrocima saobraćajnih nesreća u Emiratima.

Prema saobraćajnim propisima, zaustavljanje na sredini puta se kažnjava sa novčanom kaznom od 250 evra i šest crnih kaznenih poena, dok se ometanje saobraćaja kažnjava sa 125 evra.

Autor: Iva Besarabić