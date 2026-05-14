Panika u Grčkoj: Ajkula duga 2,5 metra viđena blizu plaže (VIDEO)

U oblasti Orea Eleni, u Korintiji u Grčkoj, došlo je do pometnje kada su ribari uočili ajkulu kako se kreće na maloj udaljenosti od obale.

Prema svedočenjima, morska životinja bila je dugačka oko 2,5 metra i duže vreme se zadržavala u plitkoj vodi, kružeći u blizini plaže.

Ribari su neko vreme sa bezbedne udaljenosti posmatrali njeno ponašanje, nakon čega se ajkula na kraju udaljila ka dubljim vodama.

O incidentu je obaveštena lučka uprava, a u tom području nije bilo povređenih povrede niti su prijavljeni dodatni problemi.

Autor: Marija Radić