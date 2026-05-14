AKTUELNO

Svet

PREŽIVEO NEMOGUĆE: Oluja ubila 89 ljudi, a ono što se desilo ovom muškarcu je ZASTRAŠUJUĆE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Adam Robison/The Northeast Mississippi Daily Journal via AP ||

Najmanje 89 osoba je poginulo u razornom nevremenu koje je pogodilo indijsku saveznu državu Utar Pradeš, izvestile su lokalne vlasti u četvrtak, prenosi dpa.

Više od 50 ljudi je povređeno, a oko 90 objekata je oštećeno usled obilnih kiša, grada i udara gromova koji su pogodili ovu severnu indijsku državu. Takođe, stradalo je najmanje 114 grla stoke.

Glavni ministar Utar Pradeša, Jogi Aditjanat, naložio je da se pogođenim porodicama pruži finansijska pomoć.

Razmere štete

U mnogim delovima najmnogoljudnije indijske države, koja broji oko 240 miliona stanovnika, drveće je iščupano iz korena, a dalekovodi su srušeni.

Prema izveštajima lokalnih medija, nekoliko osoba je stradalo usled rušenja zidova.

Dramatičan snimak iz Barelija

Video-snimak koji je podelilo više medijskih kuća prikazuje muškarca u okrugu Bareli kojeg snažan vetar nosi desetak metara iznad zemlje. On nije uspeo da se zadrži za limeni krov koji je oluja otkinula, pa ga je vetar podigao u vazduh i bacio poput igračke.

Prema izveštajima, muškarac je preživeo pad, iako je zadobio povrede. Nezvanično, on je iz ovog jezivog događaja izašao samo sa slomljenom rukom.

Pogledajte šta je ovaj čovek preživeo:

pročitajte još

DONELA PIŠTOLJ IZ 'ŠTEKA': Uhapšena i supruga jednog od osumnjičenih u slučaju nestanka Kekinog čoveka

Autor: Marija Radić

#Indija

#Nevreme

#Oluja

#Poginuli

#utar pradeš

POVEZANE VESTI

Svet

RASTE BROJ ŽRTAVA STRAVIČNIH POPLAVA: Obilne kiše dovele do kataklizme, ljudi nestali u bujicama

Svet

HAOS U MISISIPIJU: Najmanje tri tornada obrušila se na kuće, ima povređenih, a tek stiže NOVA PRETNJA

Svet

MEĐU ŽRTVAMA I TROJE DECE: Petoro mrtvih u stravičnom požaru u Rusiji, poznat i uzrok

Svet

MEĐU ŽRTVAMA I TROJE DECE: Petoro mrtvih u stravičnom požaru u Rusiji, poznat i uzrok

Svet

NAJMANJE PETORO MRTVIH, 36 RANJENIH! Rusija je izvela snažne udare na Ukrajinu! Lansirano 11 raketa Iskander-M i skoro 150 dronova! (FOTO)

Svet

Crni bilans raste: Najmanje 27 osoba poginulo u požarima u Los Anđelesu, 31 osoba nestala