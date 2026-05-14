PREŽIVEO NEMOGUĆE: Oluja ubila 89 ljudi, a ono što se desilo ovom muškarcu je ZASTRAŠUJUĆE (VIDEO)

Najmanje 89 osoba je poginulo u razornom nevremenu koje je pogodilo indijsku saveznu državu Utar Pradeš, izvestile su lokalne vlasti u četvrtak, prenosi dpa.

Više od 50 ljudi je povređeno, a oko 90 objekata je oštećeno usled obilnih kiša, grada i udara gromova koji su pogodili ovu severnu indijsku državu. Takođe, stradalo je najmanje 114 grla stoke.

Glavni ministar Utar Pradeša, Jogi Aditjanat, naložio je da se pogođenim porodicama pruži finansijska pomoć.

Razmere štete

U mnogim delovima najmnogoljudnije indijske države, koja broji oko 240 miliona stanovnika, drveće je iščupano iz korena, a dalekovodi su srušeni.

Prema izveštajima lokalnih medija, nekoliko osoba je stradalo usled rušenja zidova.

A terrifying windstorm hit Hunagund, Bagalkot district, Karnataka, India. (May 14) pic.twitter.com/BQBN2wjTsa — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 14. мај 2026.

Dramatičan snimak iz Barelija

Video-snimak koji je podelilo više medijskih kuća prikazuje muškarca u okrugu Bareli kojeg snažan vetar nosi desetak metara iznad zemlje. On nije uspeo da se zadrži za limeni krov koji je oluja otkinula, pa ga je vetar podigao u vazduh i bacio poput igračke.

Prema izveštajima, muškarac je preživeo pad, iako je zadobio povrede. Nezvanično, on je iz ovog jezivog događaja izašao samo sa slomljenom rukom.

Pogledajte šta je ovaj čovek preživeo:

A strong storm in #Bareilly blew a man and a tin shed 40 feet into a maize field. He sustained a fractured arm#Storm #India pic.twitter.com/Nm3oMtWEF7 — Jacob Mathew (@Jacobmathewlive) 14. мај 2026.

Autor: Marija Radić