NAJMANJE PETORO MRTVIH, 36 RANJENIH! Rusija je izvela snažne udare na Ukrajinu! Lansirano 11 raketa Iskander-M i skoro 150 dronova! (FOTO)

Najmanje pet osoba je poginulo, a 36 je ranjeno u ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekla 24 sata, saopštile su lokalne vlasti 9. februara.

Rusijaje tokom noći lansirala 11 balističkih raketa "Iskander-M" i 149 dronova na Ukrajinu, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je 116 dronova.

Najmanje 23 drona i nekoliko raketa pogodili su ciljeve na terenu, pri čemu je zabeleženo 15 pogođenih lokacija. Pad krhotina zabeležen je na još šest mesta. Ratno vazduhoplovstvo nije preciziralo koliko je raketa oboreno.

Odessa last night. A Russian attack killed a 35-year-old man. Two injured, including a 19-year-old girl.

This wasn’t a military target. It was homes, windows, cars, ordinary lives shattered while people slept. pic.twitter.com/8KRHaBfM5a — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) 09. фебруар 2026.

Donjecka oblast - poginuli i ranjeni u Kramatorsku

U Donjeckoj oblasti, u ruskom napadu na grad Kramatorskpoginula je jedna osoba, dok je šestoro ljudi ranjeno. U drugom napadu na selo Oleksijevo-Družkivka jedna osoba je poginula, a još jedna je povređena, izjavio je guverner Vadim Filaškin.



Harkovska oblast - stradali civili, među njima i dete

U Harkovskoj oblastiruske snage su gađale grad Bohoduhiv, gde su poginuli 41-godišnja žena i desetogodišnji dečak, dok su tri osobe ranjene.

U drugom napadu, u selu Lužok, povređeni su 18-godišnja žena i 73-godišnji muškarac, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov.

UOdeskoj oblastiruski dronovi su tokom noći 9. februara napali stambene objekte, pri čemu je jedna osoba poginula, a dve su ranjene, rekao je guverner Oleh Kiper.



U Dnjepropetrovskoj oblasti dve žene, starosti 18 i 47 godina, povređene su u Nikopoljskom okrugu, dok je 74-godišnja žena ranjena u Sinelnikovskom okrugu 8. februara.

Još devet osoba, uključujući 13-godišnju devojčicu, povređeno je u napadu ruskog drona na Sinelnikovski okrug tokom noći 9. februara, saopštio je guverner Oleksandr Hanža.

Child among 4 killed in latest Russian missile and drone barrage on Ukraine.



Ukraine’s foreign minister calls for complete EU entry ban on Russians participating in the war.



At least four people, including a woman and her child, have been killed in Russian drone attacks on… pic.twitter.com/8btTKmFcdX — Rukiga F.M (@rukigafm) 09. фебруар 2026.

U Sumskoj oblastiruski dron je ranio dve žene starosti 25 i 35 godina, kao i dvojicu muškaraca od 34 i 36 godina u zajednici Šostka. U drugom napadu na zajednicu Sumi povređeni su 19-godišnji mladić i 16-godišnja devojka.

U zajednici Komiši povređen je i 33-godišnji muškarac, saopštila je lokalna vojna administracija.

Hersonska oblast - napadi na 27 naselja

U Hersonskoj oblasti ruske snage su tokom proteklog dana gađale 27 naselja, pri čemu je šest osoba povređeno, navodi lokalna vojna administracija.

Oštećena železnička i energetska infrastruktura

Tokom noćnih napada 9. februara oštećena je ukrajinska železnička infrastruktura, saopštile su Ukrajinske železnice (Ukrzaliznjica). U napadima su pogođeni lokomotiva i kontaktna mreža.

U Volinjskoj oblasti ruske snage su napale energetsku infrastrukturu u blizini grada Novovolinska, nekoliko kilometara od poljske granice.

Gradonačelnik Boris Karpus izjavio je da je visokonaponska trafostanica izbačena iz funkcije i teško oštećena, zbog čega je više od 80.000 korisnika ostalo bez električne energije.

Autor: A.A.